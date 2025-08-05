屏東女拿保單借130萬「裝潢」　行員報警及時阻詐

▲屏東警分局員警會同行員勸阻林女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

45歲林姓女子疑信網路黃金期貨投資，欲以保單借款130萬元投入APP操作，國泰人壽行員察覺有異，機警通報屏東警分局，警方趕抵後耐心勸導，研判為典型假投資詐騙，與行員聯手勸說女子打消念頭，成功攔阻她被騙。

屏東警分局民生派出所日前接獲轄內國泰人壽屏東分公司行員通報，疑有客戶遇到詐騙，立即派員處理。

到場了解，得知45歲林姓女子以裝潢為名，將保單拿去借款新台幣130萬元，行員發現疑似遭詐騙；警員楊立偉、林韋君及警專實習生陳禾紘根據經驗研判是詐騙。

經員警耐心與林女溝通後，得知其係於網路上看到黃金期貨投資，而經對方指示下載APP註冊欲投入大筆資金，員警依各項徵候研判此為典型之「假投資詐欺」，現場與行員聯袂勸說下，她才醒悟放棄借款投資，成功攔阻詐騙新臺幣130萬元。

分局長林明波特別呼籲，近年假投資詐騙猖獗，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術誘騙民眾投入大筆資金，切勿輕信網路上的投資資訊與陌生來源的Line帳號群組，接獲可疑資訊時務必提高警覺，或撥打165反詐騙專線及洽當地派出所查證，保護自身財產安全。