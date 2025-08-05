視訊陷阱險失財！屏東男大生遇假買家+假客服　警即時阻詐

▲內埔警方阻止簡姓大學生被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

20歲簡姓男大生在臉書賣東西，遇買家佯稱匯款失敗並引導他點擊連結聯繫「客服」。對方進一步要求視訊並操作網銀，簡男察覺異常，立刻求助內埔警方，員警聽聞後研判為「假買家+假客服」詐騙套路，即時阻詐成功，保住財產，簡男感激不已。

內埔警分局龍泉所警員曾子翎，日前中午時段值班時，成功攔阻一起網路詐騙案，幫助一名屏東科技大學學生減少財產損失。

20歲的簡姓男大生前往龍泉派出所報稱，自己在臉書平台上販售商品，有一名自稱買家的陌生帳號聯繫他，並說要以新竹物流方式寄送並已完成匯款。隨後對方又表示交易失敗，傳送一個連結要求男大生聯繫「客服專員」。他依指示與「客服」聯繫後，對方要求進行視訊通話，並引導其同步操作網路銀行帳戶。由於流程異常，簡男感到不安，遂前往派出所找警察查證。

曾員耐心聆聽男大生敘述案情後，研判為典型網路詐騙手法，並向其詳細解說「假買家搭配假客服」詐騙模式，成功阻止簡男落入陷阱，避免無謂財物損失，事後男大生對警方協助深表感謝。

分局長郭譯隆呼籲，網路詐騙手法層出不窮，常見的「假買家+假客服」套路，會以物流、匯款、系統異常等藉口，引導民眾點擊釣魚連結或操作網銀。民眾若遇類似情形，應保持冷靜，並立即撥打165反詐騙專線、110或洽詢鄰近派出所員警，切勿依照對方指示操作帳戶，以免遭受損失。