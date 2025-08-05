撞球圈紅人伏殺詹智能　3年前曾犯下北市鑽石大樓槍擊案

▲殺害啦啦隊老闆詹智能兇嫌黃男，曾在3年前以瓦斯槍朝北市鑽石大樓開槍。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區一間超商昨日發生命案，一名啦啦隊老闆詹智能遭黃男持刀殺死，黃男遭收押禁見。據查，黃男在台北是撞球圈紅人，曾在業餘比賽打進冠軍賽，不少人替他加油，且3年前萬華鑽石大樓遭人以鋼珠彈開槍，也是黃男所犯。

據查，黃男不只在多年前犯下砍人案件，2022年還在台北萬華區鑽石大樓前，持瓦斯槍朝一處大門口連續開槍，該槍填裝為金屬彈丸，造成警衛室多處毀損，但該大樓總幹事等人並未報案，害怕又被黃男報復。

北檢當時認為，黃男目無法紀，公然持槍掃射有眾多住戶的大樓，其犯罪手段應從重量刑。當時北院依照恐嚇公眾罪，處黃男有期徒刑3月，可易科罰金。

▲黃男素行不良，但是在撞球圈小有名氣。（圖／記者白珈陽攝）



據傳，黃男在台北浪蕩，主要生活範圍是雙北一帶，他喜好打撞球，甚至在業餘比賽打到總冠軍賽，當時還有直播黃男跟其他選手比賽過程，不少人替他加油，實屬撞球圈紅人。

台中地院今早開黃男羈押庭，認定黃男所涉犯係殺人重罪，且被告前曾有多次遭通緝之紀錄，有事實足認有逃亡之虞，又本案尚有共犯未到案，有串供之虞，並審酌被告在公眾得出入之場所犯案，對社會秩序危害甚大，具有羈押之原因及必要性，故依法裁定羈押，並禁止接見、通信。