亂刀砍死詹智能！41歲嫌控「女友被性騷」　台中地院裁定羈押禁見

▲黃嫌涉嫌亂刀砍死詹智能，台中地院裁定收押。（圖／記者白珈陽攝）

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市豐原區4日上午一處超商內傳出兇殺案，捲入性騷擾案件、簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛以及禹洙漢台灣經濟約的老闆詹智能，在超商內遭41歲的黃男亂刀砍死。案發後黃男主動向警方投案，訊後依殺人罪移送台中地檢署偵辦；檢方複訊後認為黃嫌所涉殺人罪嫌疑重大，深夜向法院聲請羈押禁見。台中地院審理後，裁定羈押禁見。

據了解，死者詹智能是「MUGEN無限夢想股份有限公司」總經理，簽下多名知名韓國職棒拉拉隊女神，但詹先前卻捲入性騷案，5度摟腰、襲臀、熊抱女員工，且還耍賴拒付百萬和解金，最終還是由詹妻出面才替他還清。

未料詹智能4日上午駕車經過豐原一處超商時，竟在店內遭到黃嫌持刀砍殺，2人先在店門口扭打，隨後詹逃進店內，遭到黃嫌持刀追砍，行兇過程短短不到1分鐘，黃得手後便與共犯先後離開超商，隨後2人分開，黃嫌主動到北區永興派出所投案，坦承殺人。

黃嫌初步供稱因不滿自己的女友被詹男伸狼爪性騷擾，為了報復才會犯案。警方初步偵訊後，4日晚間將黃嫌依殺人罪移送台中地檢署偵辦，經複訊後，檢方認為黃涉殺人罪嫌疑重大，為有期徒刑5年以上重罪，有逃亡、勾串、滅證之虞，且有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

▼監視器拍下2人在店門口扭打，黃嫌一路追進店內。警方在現場拉起封鎖線。（圖／民眾提供；記者白珈陽攝）