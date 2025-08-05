殺了詹智能！兇嫌曾跟竹聯副會長持刀刺人　手法一樣「專砍手腳」

▲啦啦隊老闆詹智能昨日遭一名黃男在超商內刺殺。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區一間超商昨日傳出殺人命案，啦啦隊老闆詹智能遭黃姓男子持刀殺害，黃男今日遭收押禁見。據查，黃男曾在多年前，與竹聯幫育仁會史姓副會長，一同在北市一間KTV前與人發生衝突，黃當時掏出瑞士刀刺人，且全朝手腳猛刺，與本次犯案手法幾乎一樣，這回卻把人給殺了，釀成悲劇。

2016年8月，並非竹聯幫成員的黃姓男子，但當時跟竹聯幫育仁會史姓等人，在北市一間KTV飲酒，眾人要離開時，黃男疑似不滿一名鍾男瞪自己，上前與之發生衝突，雙方人馬大打出手，黃男掏出瑞士刀，朝鍾的徐姓友人猛刺，導致徐男腹部、腿部以及腳部受傷，黃男刺到刀子掉落，又再度撿起攻擊，再轉而刺殺其他人。

▲據了解，黃男曾在多年前以類似手法刺傷人。（圖／記者白珈陽攝）



黃男當時辯稱，因為喝了酒，做了什麼都很模糊，只有朝對方的手腳刺，為何腹部跟腋下有如此嚴重傷勢，自己也不知道，至此不敢喝酒，也不敢去類似場所。

當時黃男等人被依殺人未遂起訴，但案件到台北地院審理時，認為瑞士刀刀鋒危險性較低，沒有造成致命性的危險，且犯案時是在混亂情況下亂刺，難認定有意圖導致被害人死亡犯意，且當時黃男等人已經跟被害人達成和解，僅被法院認定構成普通傷害罪。

如今將近10年過去，黃男又再度疑似感情問題，不滿詹智能作為，竟從台北南下台中，埋伏於詹男住家附近超商，同樣是持刀朝詹男手腳猛刺，結果不慎刺到詹男動脈，造成詹男傷重死亡，黃男手法，也與多年前犯案行為有些雷同。

不只如此，據傳黃男在台北浪蕩，主要生活範圍是雙北一帶，黃男喜好打撞球，甚至在業餘比賽打到總冠軍賽，當時還有直播黃男跟其他選手比賽過程，不少人替黃男加油，實屬撞球圈紅人。

▲黃男遭收押禁見，被查出曾有多次通緝紀錄。（圖／記者白珈陽攝）



全案截至目前為止，黃男雖遭收押，但另名同行的康男尚未到案，檢警目前已經鎖定動向，惟康男涉案程度不高，警方僅前往找人，要求康男配合到案說明。

台中地院今早開黃男羈押庭，認定黃男所涉犯係殺人重罪，且被告前曾有多次遭通緝之紀錄，有事實足認有逃亡之虞，又本案尚有共犯未到案，有串供之虞，並審酌被告在公眾得出入之場所犯案，對社會秩序危害甚大，具有羈押之原因及必要性，故依法裁定羈押，並禁止接見、通信。