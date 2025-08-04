詹智能疑遭報復被亂刀砍死　相驗結果曝

▲檢察官今天下午相驗，將擇日解剖以釐清死因；目前檢察官正於警局對黃嫌進行複訊。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區4日上午10時許發生砍人案，41歲黃姓男子持西瓜刀砍死簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛與禹洙漢台灣經紀約的老闆詹智能，黃男案後開車逃逸現場，但自知難逃法網，不久後主動向警方投案。詹智能送往醫院搶救不治，檢方下午前往醫院初步相驗，結束後決定擇日解剖，以釐清確切死因。

警方調查，今天上午10時27分左右，詹智能（57歲）在豐原區南陽路某超商，遭到黃姓男子持西瓜刀一陣亂砍，警消獲報立即前往現場，並將詹送往豐原醫院急救，但不幸宣告不治。

▲詹智能於超商內遭黃男砍殺。（圖／記者白珈陽攝）



據了解，黃男與1名康姓男子（53歲）今天從北部南下台中，疑似鎖定詹的去向並開車尾隨至該超商，黃男行兇之後開車逃逸，康男則原地徒步逃逸。1個多小時後，黃男帶著兇刀自行到第二警分局永興派出所投案，豐原警分局獲報後，前往派出所將黃男帶回調查。

黃男聲稱因女友遭到詹智能性騷擾，才決定向詹報復，不過詳細案情警方仍在釐清。台中地檢署檢察官今天下午4時許前往案發現場勘驗，再至醫院進行相驗，由詹的父親、弟弟以及妻子協助程序，其中詹妻面對突來噩耗，眼眶泛淚、面色凝重。

▲詹妻面色凝重。（圖／民眾提供）



目前檢察官已結束相驗，將擇日解剖釐清死因；相驗後檢察官直接前往豐原警分局，對黃男進行複訊，預計訊後將依殺人罪移送台中地檢署偵辦。