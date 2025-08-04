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7國19團齊聚清水熱舞　台中踩舞嘉年華走進第10年

▲藍色小精靈經典角色現身記者會，吸引大小朋友目光，展現文化跨界魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲許淑華縣長慷慨出借藍色小精靈典藏，展出400多隻精選玩偶，喚醒童年回憶。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025台中國際踩舞嘉年華邁入第10年，首度移師台中清水舉行，今年與「藍色小精靈」聯名合作，市長盧秀燕4日表示，今年活動有3大特色，除移師清水，邀集來自7國、19支舞蹈團隊共襄盛舉外，南投縣長許淑華也慷慨出借其珍藏多年的藍色小精靈典藏品於市府舉辦特展，與踩舞嘉年華呼應。

台中市長盧秀燕表示，今年特別以盛大、創意的方式舉辦。活動有幾個特色，第一，首度移師至海線的清水地區舉辦；第二，與國際家喻戶曉的IP藍色小精靈合作，希望藉此提升台中國際踩舞嘉年華的能見度；第三，為了這個IP，特別向許淑華縣長借展，其收藏的3000多隻藍色小精靈中的4百多隻精選特色玩偶！即日起至8月29日於市府文心一樓展出。

今年共有來自7個國家、19個國內外專業表演團隊來到清水演出，此外也開放全民參與「全民踩舞趣味競賽」，不論年齡、不限舞風，只要10人組隊，即可報名，在街頭合法盡情揮灑舞步，還有總獎金高達10萬元。9月27日至28日，歡迎全國民眾來台中參加嘉年華。藍色小精靈除了在市府文心樓辦理特展，未來將現身台中29區行政機關與戶外景點，希望讓大家在歡樂中感受藝術與創意的魅力。

南投縣長許淑華表示，希望可以向台中市多多取經。能夠連續辦理10年的踩舞嘉年華活動相當不容易，不僅資源整合需到位，也要有地方認同與長期經驗累積。南投縣政府希望在觀光發展與活動執行上與台中市加強合作，且今年國慶活動也接手舉辦，晚會於10月9日台中舉行、焰火則是10月10日於南投施放！充分展現中部縣市聯合行銷的成果。

許淑華也提到，今年踩舞嘉年華與藍色小精靈聯名，讓她這位收藏者備感親切，自己曾因熱愛小精靈，在市長邀請比利時大使參與活動時，收到大使特別致贈的三隻以比利時國旗配色的小精靈，作為外交象徵，她十分感動。未來也盼藉由藍色小精靈的魅力，讓更多人認識這個陪伴成長的經典卡通角色，並透過活動強化城市文化行銷，帶動地方經濟發展。

觀旅局長陳美秀表示，今日記者會特別邀請將代表台灣前進日本「真中祭」演出的青年高中表演藝術科學生帶來青春洋溢的開場舞蹈，象徵踩舞嘉年華的活力與創新精神。另去年參與全民踩舞趣味競賽獲獎的「粉墨舞團」藉由市府的引薦，前往韓國大邱參與Powerful Daegu Festival演出，今年不僅全民踩舞趣味競賽獎金加碼，也邀請韓國大邱活動的主辦單位派舞團到台中參與台灣最大的踩舞盛會，將台中國際踩舞嘉年華打造為國內外舞團交流平台、國際舞蹈節慶盛會城市。

觀旅局指出，全民踩舞趣味競賽已開放報名，歡迎民眾準備好音樂、服裝，不限年齡、不限舞風，只要10人組隊，準備好音樂與服裝，即可報名參賽，另外活動也規劃踩舞教學體驗活動，將由國內外表團現場教授特色舞蹈，讓民眾在體驗專業踩舞的獨特魅力。

▲藍色小精靈經典角色現身記者會，吸引大小朋友目光，展現文化跨界魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲藍色小精靈經典角色現身記者會，吸引大小朋友目光，展現文化跨界魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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