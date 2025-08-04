台中41歲男伏殺詹智能！遺體相驗中　檢察官抵超商勘查

▲檢察官抵達案發超商進行勘查。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、白珈陽、鄒鎮宇／台中報導

台中市豐原區今天驚傳一起超商砍人兇殺案，簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛與禹洙漢台灣經紀約的老闆詹智能遭41歲黃姓男子持西瓜刀砍死。對此，法醫已趕到醫院相驗，檢察官也抵達案發現場進行勘查，詳細案情仍待釐清。

豐原分局表示，案發於4日上午10時許，南陽路上一間超商內發生殺人案，詹男倒臥血泊中已無呼吸心跳。消防人員趕到現場緊急將人送到醫院急救，但詹男身中多刀，最後仍傷重不治。

▲詹智能的遺體正在相驗。（圖／白珈陽翻攝）



41歲黃姓男子在案發後1小時到第二分局永興派出所自首「剛剛在超商砍人、要自首」，並由後豐原分局將人帶回釐清。據悉，黃嫌直指詹智能性騷女友，因不滿才動手，但詳細原因還有待警方進一步調查。

此外，監視器畫面拍下，穿著白色上衣的詹男將保時捷停妥後進入超商，過沒多久，一輛黑車停在馬路上，駕駛黃男揹著一個袋子，與副駕駛康姓共犯一同下車，而黃男先在超商外徘徊，見詹男從門口出現後，黃嫌隨即與詹男發生肢體衝突，接著打進超商內，持刀怒殺後不到1分鐘，黃男便與康姓共犯先後離開超商，但黃男卻丟下對方獨自逃逸，康姓共犯則是步行離開現場。