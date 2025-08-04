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當志工清水溝、涉水送便當遭謝龍介酸表演　林俊憲嗆：不然誰去？

▲▼郭國文晚上跟林俊憲一起送便當。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

▲民進黨立委郭國文跟林俊憲一起涉水送便當。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

記者詹詠淇／台北報導

因應南部地區災情，民進黨中央黨部組成的志工團前進台南各災區當志工救災，包括代理秘書長何博文和賴清德主席室主任周威佑等都親自下水溝清理淤泥、撿拾風災後散落的石棉磚瓦和廢棄木材，民進黨台南立委林俊憲、郭國文更涉水到災區送便當，卻被國民黨立委謝龍介酸，「有時候表演過頭當然就會出包」。對此，林俊憲今（4日）反嗆，「要不然誰要去送便當？你當然要去送便當啊！」請大家跟他們一樣，捲起袖子進到災區，實地幫忙、實地看看，而不是在那邊噴政治口水。

針對國民黨立委謝龍介酸，「有時候表演過頭當然就會出包」，林俊憲今日在立法院受訪時反問，「要不然誰要去送便當？你當然要去送便當啊！」是里長請他們緊急協助幫忙，要700個便當，但村落都是水，沒人進去、沒人理他可以嗎？所以是應地方社區或里長請求才去送便當。

林俊憲也說，現在修建以前要先做的是清除現場，但災區有大量廢棄物，包括被颱風吹壞、從災民家裡清出來的物品，若不趕快移走，下大雨會有一大堆大型廢棄物到處漂。里長緊急請他去幫忙，大型機具、工程車要花很多錢和人力，「我們是每天都在災區，協助清理大型廢棄物」，全國也有很多善心人士和團隊來幫忙，也都是收很低的工資。

林俊憲強調，「請大家要嘛跟我們一樣捲起袖子進到災區，實地幫忙、實地看看，而不是在那邊噴政治口水，好嗎！」台南災區現在最重要的問題是受損房屋太多，如果要同時修復又嚴重缺工，嚴重全毀半毀受損房屋有7、8千棟。針對民眾申請補助部分，則要求相關單位盡量簡化申請過程。

林俊憲也提到，有注意到某些材料價格上漲，更別提工資部分，現在需要動員全國工班到台南，才可能在短時間內協助重建。缺工問題已請中央幫忙，行政院也給出相對應方法，鼓勵各縣市工班到台南。若是公共工程調派工班到災區，政府會給予工期展延和補助，但現在請工班支援是道德勸說，希望大家能感同身受災民很辛苦、日曬雨淋。

林俊憲指出，台南需要大家的幫助，他也請台南市府做好大量臨時安置準備，包括退場大學的學生宿舍、大廟的香客大樓、活動中心和學校教室臨時改建等，必須做好臨時安置準備。而現在台南災區劃分為17區塊，每個區塊為一單位，由中央、地方局處認養，要求盡速在這1、2天完成，清查優先需要改建的房屋數量，才能估算需要多少人力、物力和安置量能等。

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