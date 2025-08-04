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台南資優教育研習開新局　跨域×AI×實境探索引教師熱情共振！

▲台南市2025年度資優教育教師增能研習由鹽水國小承辦，研習內容涵蓋AI應用與跨域整合。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市2025年度資優教育教師增能研習由鹽水國小承辦，研習內容涵蓋AI應用與跨域整合。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2025年度資賦優異教育教師增能系列研習推陳出新，由鹽水國小承辦，聚焦「跨域整合」與「創新實踐」，五場次內容涵蓋生成式AI應用、生物演化課程設計、資優資源班經營策略，並邀集外縣市教師分享實務經驗。

前4場已於7月辦理完畢，最後一場將於8月7日登場，主題為「資優教育行政知能」，專為承辦資優業務教師與行政人員量身設計，歡迎報名參與，詳細資訊可參閱教育局官網。

▲台南市2025年度資優教育教師增能研習由鹽水國小承辦，研習內容涵蓋AI應用與跨域整合。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，教師是教育改革的第一線，也是人才培育的關鍵角色。資優教育更需仰賴教師持續精進與前瞻視野，本系列研習從實境解謎、AI應用到行政流程，皆有助於教師掌握教學轉型的核心工具，讓資優教學走得更深、更廣。他也感謝教育局與承辦學校的用心，推動正向專業交流，強化師生互動的良性迴圈。

▲台南市2025年度資優教育教師增能研習由鹽水國小承辦，研習內容涵蓋AI應用與跨域整合。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，今年雖因颱風假影響，部分研習場次順延，但教師參與熱情不減，首場於風雨過後立即展開，場場氣氛熱烈、收穫豐碩。局方持續蒐集教師建議，並依實務需求設計貼近教學現場的主題，期待透過這樣的平台，促進資優教育理念深化與課堂教學創新，為培育具國際競爭力的人才打下堅實基礎。

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