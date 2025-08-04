823也挺大罷免？　童子賢稱訊息量太多：台灣是民主開放社會

▲和碩董事長童子賢今（4日）合體民眾黨主席黃國昌，出席「核三延役公投正聲亮【同意，更好的台灣】」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

和碩董事長童子賢今（4日）合體民眾黨主席黃國昌等人，出席民眾黨核三延役公投正方代表記者會。由於他曾在726大罷免表態支持罷免國民黨立委傅崐萁，外界也好奇這次823立場為何？童子賢強調，台灣是民主開放社會，726大罷免他只有表達對家鄉的關心和期許，其他全國的訊息量太多，「我就不表示意見」。

和碩董事長童子賢今（4日）出席民眾黨「核三延役公投正聲亮【同意，更好的台灣】」記者會，會後媒體問到，剛才提到非核家園理念轉折，但童同時也是總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，很多人覺得賴總統找童進去，是非核家園立場有鬆動，因此希望納入意見？另外，非核公投過後，會不會形成好的說點，讓賴總統或傳統非核家園的群眾有更好解釋、下台階方式，轉換能源概念？

童子賢說，首先，他非常喜歡台灣的多元聲音、多元文化，充滿活力的民主社會，這本來就是我們需要建構的理想。他有注意到氣候變遷委員會發言人在前幾天有針對這個議題提出說明，氣候變遷委員會本來就是總統府海納百川，讓各界不同聲音齊聚一堂，大家在裡面發言、彼此辯論，最後導引大家，也重新思考的委員會。所以裡面有反核大老施信民，也有另外諾貝爾化學獎得主李遠哲，從這裡可看出氣候變遷委員會並不是一言堂。

其次，童子賢說明，針對這次核三延役公投，相信能讓該議題直接面對台灣最新民意檢驗。如果公投受到民意支持，更可以彰顯最新民意、民心向哪一邊。「我很有信心講，公投一定能夠成功」，原因是過去一年半《天下雜誌》、《遠見雜誌》與TVBS民調等許多媒體民調，都有65%至71%受訪者支持台灣繼續使用核能發電，因此是不是這個公投過關後，政府就會立刻執行？當然有它執行程序，「但我想一定是最新民意的展現」。

媒體也問到，823除了核三延役公投，還有罷免案，由於先前曾主張罷免傅崐萁，這次是否會幫罷團站台？立場是否與黃國昌不同？童子賢強調，台灣是民主開放社會，他跟黃國昌坐在一起討論核三延役公投，一樣能到花蓮跟鄉親站再一起，站戰車上宣揚他所主張的理念，兩者是不相違背的。

童子賢說，726大罷免他只有表達對家鄉的關心和期許，其他全國的訊息量太多，「我就不表示意見」。他今天很開心能與其他核三延役公投正方代表同台，支持核三公投延役。