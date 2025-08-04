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童子賢：非核家園落後世界潮流　讓台灣競爭力、能源韌性變差

▲▼民眾黨舉辦核三延役公投 正聲亮 同意 更好的台灣 記者會 葉宗洸 童子賢 黃國昌 翁曉玲 黃士修。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨「核三延役公投正聲亮【同意，更好的台灣】」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨提出的「重啟核三」公投案8月23日投票，今（4日）舉行記者會，邀請和碩董事長童子賢等5位正方代表聯合宣示「更好的台灣，我同意！」童子賢坦言，他曾經也深信不疑「非核家園」4個字，但掙扎後，他非常清楚地體會到非核家園到了應該轉彎的時候。他強調，非核家園讓台灣能源韌性變差，讓台灣產業競爭力變差，讓台灣民生用電負擔變重，這樣想法也違反科學、理性，落後於世界潮流。

和碩董事長童子賢今（4日）出席民眾黨「核三延役公投正聲亮【同意，更好的台灣】」記者會，童子賢致詞時表示，使用能源同時也想追求永續，這是心願，但用錯方法，為了目的熱，但方法盲。一個正確的目的，卻用錯誤的方法，這非常能夠突顯目前台灣能源政策的走向。

童子賢指出，19世紀世代為了追求工業發展、經濟發展，是不顧環境污染，但到20世紀，人類文明受到二氧化碳排放、溫室氣體排放，大量的化學物質污染後，現代人赫然發現，經濟發展的同時，我們所破壞的環境、製造的污染，已經威脅現代文明持續，因此當前我們在追求產業發展同時，也非常注重永續議題。

童子賢提到，他也曾深信不疑「非核家園」4個字，但到一個階段，陸陸續續用各種資料去檢視非核家園的存在，對台灣安全、競爭力、民生幫助到底是正面或負面時，「我很困難地掙扎一段時間，非常清楚地體會到非核家園到了應該轉彎的時候。」非核家園讓台灣能源韌性變差，讓台灣產業競爭力變差，讓台灣民生用電負擔變重。

童子賢直言，非核家園這樣想法其實已經違反科學、理性，跟落後於世界潮流。美國三哩島和日本福島是核災事故受害者，但三哩島在去年重新由星座能源公司（Constellation Energy）投資主導，與微軟簽了20年的核電供電合約，也就是美國用科學、理性重新分析，以當前技術克服問題。

童子賢指出，日本2011年後，所有核電廠陸續關閉，到了2015年核電廠剩下1%不到的發電量，但日本在大力發展再生能源，想辦法取代核電時，發現到處受阻。因此到了2022年，日本首相岸田文雄宣布重新啟動核電後，要全力加速到2030年讓核電佔整個日本用電22%。而新首相石破茂也公開宣布，他對核能的政策，是最大限度地去使用核能，這是日本的例子。

▲▼民眾黨舉辦核三延役公投 正聲亮 同意 更好的台灣 記者會 葉宗洸 童子賢 黃國昌 翁曉玲 黃士修。（圖／記者屠惠剛攝）

童子賢認為，美國、日本都是親自經歷核災事故的國家，也各自克服，重新回到科學理性。美國是全世界最大的天然氣生產國跟石油生產國，稍微比阿拉伯還大一些，可是美國這5年來也用了17%至20%的核能。而日本從2015年降到谷底後逐漸回來，2024年日本核電是8.3%，正朝向目標22%前進。

很多人說台灣土地小、高山多，不應該使用核電，童子賢以瑞士為例，土地4萬1千平方公里，比台灣土地3萬6千5百平方公里大一點點。瑞士的山佔據他們國土75%，跟台灣情形差不多。但在2024年，瑞士使用30.5%的核能，加上他們充沛的阿爾卑斯山的水力發電和約7.5%的太陽能，共構成瑞士有98%發電是不排碳的發電，這是個非常值得敬畏的數字。

童子賢進一步指出，歐盟在防止空氣污染跟防止地球暖化也有非常值得尊敬的表現，整個歐盟在2024年總計是23.3%核能使用。因為瑞士不參加歐盟，所以他拿出來單獨看。瑞士、歐盟、美國、日本都是經濟發達、環境保護獲得相當優越的國家。為什麼他們能夠使用核能，而台灣卻必須被一個老舊的、被一個成見的、宗教崇拜式觀念鎖這麼多年？

童子賢說，RE100只是個民間合作倡議，比RE100更多人參與的倡議叫CFE（Carbon Free Energy）。為什麼？因為當初熱心參與RE100的幾個大企業、全球市值排名前10名的公司都紛紛離開，全球風力加上太陽能發電，經過努力30年，加總就是15%。15%不排碳，綠能救不了地球暖化，如果不是靠水力發電加上熱能幫忙，地球暖化可能更迫在眉睫

至於台灣成績是多少？童子賢指出，蔡英文不能說不努力，但太陽能、風能大家也看到，經歷幾次颱風後所面對的痛苦和困難。台灣太陽能加風能也8.9%，所以他的結論，台灣8.9%救不了地球暖化，也參與不了RE100，不就是空中樓閣、畫餅充飢？

▲▼童子賢 黃國昌 核三延役 公投。（圖／記者屠惠剛攝）

 
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