　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

好奇關稅比20%低被要求什麼條件　童子賢：商業談判偶爾可公開

▲▼民眾黨舉辦核三延役公投 正聲亮 同意 更好的台灣 記者會 葉宗洸 童子賢 黃國昌 翁曉玲 黃士修。（圖／記者屠惠剛攝）

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對美方公布台灣對等關稅為20%，總統賴清德表示是暫時性稅率，後續達成協議可望再調降稅率。細節因為有保密協議，在確定最終關稅前不能公布，遭在野質疑黑箱。對此，和碩董事長童子賢今（4日）表示，偶爾商業談判也一樣可以公開，但過程是否要一五一十公開，他沒有十足研究，但若要比20%低，他也好奇被美方要求什麼條件。

和碩董事長童子賢今（4日）出席民眾黨「核三延役公投正聲亮【同意，更好的台灣】」記者會，會前被媒體問到內閣改組議題中曾被點名時，他強調，今天是來討論核三研議議題的，這個議題他不太擅長，也不是他職責所在。

針對對美談判部分，童子賢表示，全世界貿易夥伴面對美國目前強度這麼高的高壓姿態，其實所有談判都很困難。「我認為我們應該就像盧秀燕講得一樣」，盧呼籲所有人都做政府後盾，因為談判攸關不是一個政黨一個派跟美國政府的談判，而是攸關台灣經濟發展跟台灣出口產業能否取得較好的條件談判。

童子賢認為，談判時難免有非常多困難的事情必須做決策，但這個階段並不是最好討論內閣人選是否更替的時間點。

媒體追問，認為談判要公布到什麼程度？未來關稅有沒有可能比20%低？童子賢說，這部分他沒意見，是不是公布的話，偶爾商業談判也一樣可以公開，到一個階段要跟交易所申報，但談判過程是不是要一五一十公開，這個他沒有十足的研究，就見仁見智。

至於稅率是不是20%，童子嫌認為，相信這是一個暫定的稅率，如果要比20%低，他也好奇我們被對方要求什麼條件，那就是談判者辛苦的地方。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宋英奎遺照曝光　多名藝人送上花圈悼念
童子賢：非核家園落後世界潮流　讓台灣競爭力、能源韌性變差
快訊／台中男超商購物遭埋伏　宣告不治
邀卓榮泰關稅專報無共識！吳思瑤怒「誰敢負責」　黃國昌突閃人
快訊／超商購物被攻擊！台中男倒血泊　失去生命跡象
八炯稱「研究納粹」是自嘲　閩南狼：請為極端行徑深刻檢討
好奇關稅比20%低被要求什麼條件　童子賢：商業談判偶爾可公開
快訊／找到了！嘉義女失蹤　冰冷遺體卡瀑布石頭縫
快訊／9縣市豪大雨特報　大雷雨炸4地
快訊／鄉土劇女星遭警壓制帶回　穿短裙移送新北檢複訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷團稱選民低智商　徐巧芯回顧罷免脫序言行轟：大家覺得你才愚蠢

童子賢：非核家園落後世界潮流　讓台灣競爭力、能源韌性變差

不只大支球員兼裁判　王鴻薇再爆：曹興誠、楊力州也是文總執委

邀卓榮泰關稅專報無共識！吳思瑤怒「誰敢負責」　黃國昌突閃人

好奇關稅比20%低被要求什麼條件　童子賢：商業談判偶爾可公開

八炯稱「研究納粹」是自嘲　閩南狼：請為極端行徑深刻檢討

閩南狼控八炯學納粹　沈伯洋：歷史文化挪用或語詞使用本就該謹慎

八炯遭爆「研究納粹煽動反共」　徐巧芯：德國在台代表處應重視

示警罷免衝擊2026、2028大選　小笠原欣幸曝年輕人不滿綠營情緒蔓延

台灣20％基本已確認？　白宮行政命令文件解答「暫時性關稅」

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

罷團稱選民低智商　徐巧芯回顧罷免脫序言行轟：大家覺得你才愚蠢

童子賢：非核家園落後世界潮流　讓台灣競爭力、能源韌性變差

不只大支球員兼裁判　王鴻薇再爆：曹興誠、楊力州也是文總執委

邀卓榮泰關稅專報無共識！吳思瑤怒「誰敢負責」　黃國昌突閃人

好奇關稅比20%低被要求什麼條件　童子賢：商業談判偶爾可公開

八炯稱「研究納粹」是自嘲　閩南狼：請為極端行徑深刻檢討

閩南狼控八炯學納粹　沈伯洋：歷史文化挪用或語詞使用本就該謹慎

八炯遭爆「研究納粹煽動反共」　徐巧芯：德國在台代表處應重視

示警罷免衝擊2026、2028大選　小笠原欣幸曝年輕人不滿綠營情緒蔓延

台灣20％基本已確認？　白宮行政命令文件解答「暫時性關稅」

罷團稱選民低智商　徐巧芯回顧罷免脫序言行轟：大家覺得你才愚蠢

女點酸梅冰驚見「杯中青蛙」喝1/4杯才發現　超噁一幕曝光

今夏啤酒好好玩　金色三麥信義新店有KTV、三得利神泡快閃再臨

快訊／「海線3建案還再蓋」合總建設傳財務危機　中市府回應了

米可白爽收名牌包「送洗遭店員1句話戳破真相」！當場社死：丟臉到炸

《零日攻擊》空降冠軍！　「盜版瘋傳」劇組發聲：依法提告+求償

宋英奎遺照曝光！親友悲猜他「離世原因」　生前分居妻女戲約驟減

6歲童被水族館巨型章魚吸住　「3個大人才拔開」滿手瘀傷畫面曝

夢想家教練團再升級　澳洲韓裔丹尼爾金加入

莊陳仲敖長中繼5局封鎖對手！　「龍仔」連續4場敲安手感火燙

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

政治熱門新聞

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

罷團嗆選民低智商　自曝823要做降智圖卡

普發現金1萬恐得舉債　政院擬提釋憲、列排富條款

台灣20％基本已確認？　白宮行政命令文件解答「暫時性關稅」

台美關稅談判　我方有信心爭取至少降至15％

王義川嗆「不服命令的滾」　苦苓挺世堅

八炯被爆研究納粹搞革命　網友洗版德國在台協會：出來譴責不要雙標

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

捐款慈濟被轟　楊蕙如：黑熊學院只賣防災包

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

盧秀燕憂20％關稅「台灣面臨雙重災難」　8縣市向中央提15解方

何博文清水溝！藍批民進黨30年治水不力

傳政院普發1萬特別預算擬排富　綠委這樣說

閩南狼控八炯學納粹　民進黨譴責

更多熱門

相關新聞

川普的關稅外交　全球談判新模式

川普的關稅外交　全球談判新模式

既不公平，亦非仁慈的對等關稅。2025年4月2日，即川普所稱的「解放日」（Liberation Day），川普在白宮玫瑰園舉行演講，並簽署 第14257號行政命令，啟動對等關稅關稅（Reciprocal Tariffs）政策，標榜這是「美國經濟獨立宣言」 。10% 為對等關稅的基礎關稅 ；另外針對包括台灣等57國課徵10%以上的關稅，稅率最高達50%，台灣的稅率則為32%，屬於高稅率國家。

關稅來了！8月內「荷包有痛感」

關稅來了！8月內「荷包有痛感」

台美關稅談判　我方有信心爭取至少降至15％

台美關稅談判　我方有信心爭取至少降至15％

盧秀燕憂20％關稅「台灣面臨雙重災難」　8縣市向中央提15解方

盧秀燕憂20％關稅「台灣面臨雙重災難」　8縣市向中央提15解方

美貿易代表：新關稅基本已定　沒有立即調整的空間

美貿易代表：新關稅基本已定　沒有立即調整的空間

關鍵字：

關稅童子賢

讀者迴響

熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

趙露思發聲「沒戲拍就開麵店」！恐斷送演藝事業

欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

這款台味甜品竟能當主食！醫：含超級澱粉

罷團嗆選民低智商　自曝823要做降智圖卡

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面