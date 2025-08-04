好奇關稅比20%低被要求什麼條件　童子賢：商業談判偶爾可公開

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對美方公布台灣對等關稅為20%，總統賴清德表示是暫時性稅率，後續達成協議可望再調降稅率。細節因為有保密協議，在確定最終關稅前不能公布，遭在野質疑黑箱。對此，和碩董事長童子賢今（4日）表示，偶爾商業談判也一樣可以公開，但過程是否要一五一十公開，他沒有十足研究，但若要比20%低，他也好奇被美方要求什麼條件。

和碩董事長童子賢今（4日）出席民眾黨「核三延役公投正聲亮【同意，更好的台灣】」記者會，會前被媒體問到內閣改組議題中曾被點名時，他強調，今天是來討論核三研議議題的，這個議題他不太擅長，也不是他職責所在。

針對對美談判部分，童子賢表示，全世界貿易夥伴面對美國目前強度這麼高的高壓姿態，其實所有談判都很困難。「我認為我們應該就像盧秀燕講得一樣」，盧呼籲所有人都做政府後盾，因為談判攸關不是一個政黨一個派跟美國政府的談判，而是攸關台灣經濟發展跟台灣出口產業能否取得較好的條件談判。

童子賢認為，談判時難免有非常多困難的事情必須做決策，但這個階段並不是最好討論內閣人選是否更替的時間點。

媒體追問，認為談判要公布到什麼程度？未來關稅有沒有可能比20%低？童子賢說，這部分他沒意見，是不是公布的話，偶爾商業談判也一樣可以公開，到一個階段要跟交易所申報，但談判過程是不是要一五一十公開，這個他沒有十足的研究，就見仁見智。

至於稅率是不是20%，童子嫌認為，相信這是一個暫定的稅率，如果要比20%低，他也好奇我們被對方要求什麼條件，那就是談判者辛苦的地方。