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「2025花蓮FUN暑假」倒數計時　水上活動人氣爆棚

▲▼ 。（圖／花蓮縣政府提供）

▲在花蓮壽豐鯉魚潭舉辦的「花蓮FUN暑假」將於10日結束，花蓮縣府提醒尚未體驗的民眾把握最後機會參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者白珈陽／地方報導

為期一個月的「2025花蓮FUN暑假」活動即將於下週日（10日）劃下句點，花蓮縣府指出，活動自7月中旬展開，期間吸引逾5000人次參加，花蓮壽豐鯉魚潭化身夏日水樂園，SUP立槳、獨木舟、動力碰碰船等免費設施，都讓遊客大呼過癮。縣府提醒，尚未體驗的民眾把握最後機會，記得攜帶身分證件以辦理保險，歡迎踴躍參與，共享夏日清涼時光。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「花蓮FUN暑假」成功結合自然資源與休閒，不僅為縣內觀光注入活力，也提供親子家庭寓教於樂的機會。縣府希望藉由多元活動設計，讓遊客從早到晚盡情暢遊花蓮，深入感受鯉魚潭的自然之美與文化氛圍，創造難忘暑假回憶。

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觀光處長余明勲說，為保障民眾安全並維護體驗品質，SUP立槳、獨木舟、動力碰碰船、水上腳踏車及水上動力摩托等水上活動皆設有年齡、身高、體重等安全限制，建議遊客事先至活動官網查詢，安全規範若有更動，則以現場公告為主，請民眾遵守規範；活動現場也有專業救生員駐守，讓大家安心參與。此外，若有更多體驗需求，鯉魚潭周邊亦有多家業者提供付費水上設施，歡迎遊客自由選擇，豐富旅程內容。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲「花蓮FUN暑假」自7月中展開，水上活動廣受歡迎，吸引超過5000人次體驗。

除水上活動外，每週末也都有安排精彩演出，縣府說，2日將由「彩鳳戲蝶特技秀」帶來特技視覺震撼，3日則由「魔術氣球秀」登場，驚奇與歡笑不斷；下午5時至5時30分的「創意表演秀」由「禮物盒兒童劇團」演出，主打互動式親子劇場，邀請大小朋友一起參與、共創劇情。每日晚間18:00至20:00點燈的浪漫光環境，更為活動現場增添夏夜氛圍，成為拍照打卡的絕佳場景。

壓軸登場的星空煙火秀也將於閉幕週末浪漫施放，為暑假畫下最閃耀句點！煙火預定於9日晚間約7時20分及10日晚間約7時30分施放，璀璨火花將在湖畔夜空綻放，映照湖面夢幻倒影，施放時間以現場狀況為準，敬請提早入場，享受星光與煙火交織的難忘夜晚。

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