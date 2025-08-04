川普：3到4天內宣布勞工統計局新局長人選

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普上周宣布，已解除美國勞工部勞工統計局（BLS）局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer）職務後，3日表示將在未來3至4天內任命新任局長 。

川普於「Truth Social」指責麥肯塔弗竄改就業數據、誤導市場，聲稱「我們需要準確的就業數據。我已指示我的團隊『立刻』開除這名拜登任命的政治人物。她將由一位更有能力且更具資格的人取代」，但他未提出任何證據證明麥肯塔弗操作統計資料 。

美國7月BLS報告僅新增 7.3萬 個工作職位，遠低於預期，而5月與6月的職位數據修訂後大幅減少 25萬8000 個職缺，引發市場與政策圈對經濟數據品質的擔憂。BLS的資料回覆率自疫情期間下滑至約 67%，也成為質疑焦點之一 。

白宮高層經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）為此決策辯護，表示川普希望在勞工統計局安插可信人士，提升數據「透明度與可靠性」，並指出疫情後的人手縮減與數據波動已讓統計結果變得不穩定。但此舉被前BLS主任與經濟學者斥為破壞統計機構獨立性與公信力的做法 。

市場反應劇烈，標普500指數單日跌幅達1.6%，為2個月來最大跌幅。此事件也進一步引爆對聯準會人事控制以及未來利率政策的高度關注 。