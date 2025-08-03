川普復仇？前特檢遭控「影響2024大選」遭正式調查

▲前特別檢察官史密斯曾稱，他所掌握的證據足以在法庭上定罪川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯邦機構特別檢察官辦公室正式對前特別檢察官史密斯（Jack Smith）展開調查，查明是否違反「海契法」（Hatch Act，嚴禁聯邦雇員利用職務進行政治活動）。

路透、法新社報導，針對史密斯的調查源自共和黨參議員柯頓（Tom Cotton），他批評史密斯是偽裝成公職人員的政治演員，指控史密斯積極推進川普案件的目的，就是為了對川普總統競選造成打擊損害，「這就是為什麼我要求立即調查這起史無前例的2024年大選干預行為」。

負責監督聯邦雇員行為的特別檢察官辦公室是獨立機構，雖無刑事起訴權限，但此調查被視為川普及其盟友對政敵展開反攻的最新行動。根據海契法規定，最嚴重處罰為終止僱用，但由於史密斯已經辭職，此規定對他並不適用。

史密斯在2022年獲任命擔任特別檢察官之後，曾主導2起針對總統川普的刑事案件，一項指控川普非法保留機密文件，另一項則與川普企圖推翻2020年大選結果有關。

這2起案件都未進入審判階段，且在川普勝選後，史密斯依據司法部不起訴現任總統的長期政策撤銷所有指控。史密斯今年1月辭職下台，並稱若不是川普再次當選總統，將因涉及試圖推翻2020年大選結果被定罪。川普否認有任何不法行為，抨擊這些都是出於政治動機的攻擊手段。