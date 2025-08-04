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山難事故頻傳　善心企業捐贈輕量裝備提升救災效率

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

國內山難慿傳，為搜救人員救災效率，民間善心企業人士捐贈山難輕量化裝備給山搜分隊。（圖／記者李陳信得攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

近年來因應政府開放山林政策，民眾山域相關活動也隨之遽增，特別是臺中市知名登山聖地谷關七雄及大雪山線群峰更成為民眾熱門登山路線，然在入山人數大量成長之下，山域事故案件也更趨頻繁，經常讓山域搜救人員疲於奔命。有鑑於此，善心人士林朱美華女士為使山搜人員及相關裝備器材能迅速馳赴山域事故現場，決定贈與輕量化背包、防風雨衣褲、機能型排汗衣裝備一批，除期望提升中市山搜救災戰力更兼顧救援人員登山舒適度及安全性，讓消防救災戰力保持最佳狀態，使市民擁有更安全的休閒保障。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

林朱美華女士長年以來熱心公益，秉持著取之社會、用之社會的理念積極投身各項慈善事業，致力回饋社會造福鄉里不落人後，尤其特別關心民眾消防安全之需求及同仁救災救護裝備車輛之完善，長期慷慨捐贈各式資源，一直以來是消防人員的強大後盾。在獲悉本局谷關分隊裝備之需求後，主動表達願意捐贈消防局山搜裝備，感念同仁登山搜救之辛勞同時強化救援效率。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

本次捐贈儀式於今(4)日09時假谷關遊客中心舉行，由第二救災救護大隊大隊長余易祐代表臺中市政府消防局受贈並回贈捐贈人感謝狀及紀念品。余大隊長先感謝林朱美華女士長期對消防工作的支持與肯定，另山搜人員在每次搜救都需負重攀登、穿梭山林及暴露高寒環境，過程漫長辛勞且具一定風險，這次所捐贈專業的背包衣物等裝備等級在市面上都具極高評價與水準，大大提升在山域事故出勤時之安全性與舒適性，本局將妥善運用於山域事故搜救效能以發揮資源最大功用，另期盼藉此善行義舉能拋磚引玉，吸引更多民間資源挹注於消防救災工作，政府與民間攜手共同守護市民安全。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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