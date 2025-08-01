獨／只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　現場未見遺體疑拋出

▲找到的車體疑似都被擠成一塊，車內也沒有找到人。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市桃源區一家五口墜谷事件持續搜救中，今（1日）搜救行動邁入第三天，在天候不穩、地形險峻的惡劣條件下，救難人員一早再度重返現場，並傳出驚悚進展——疑似失事車輛的主體殘骸已在溪谷石縫中尋獲，卻不見任何遺體蹤跡。

從曝光畫面可見，車體幾乎遭山石擠壓扭曲成廢鐵，一截長條狀鋼板與輪胎卡在湍急溪水與巨石之間，原貌難辨。現場救援人員坦言：「以這種變形程度來看，已幾乎無法再憑肉眼判斷是否有遺體，一切只能靠耐心與運氣。」

根據知情人士透露，儘管車體位置已掌握，但「現場沒有發現遺體、人跡或血跡」，推測乘客可能在墜落瞬間就被猛烈拋出，或早已遭溪水沖刷至更遠處。他強調：「需等重機具進場、完整清除壓覆石塊後，整體情況才會更明朗。」

▲疑似車輛旁邊的土石已經清理9成，沒有找到人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除了車殼，搜救人員昨日亦尋獲一截腳掌殘骸，今早則在距離車體不遠處發現一塊疑似人體髖關節部位的骨骸，均已包裝送交鑑識單位比對身分。現場陸續尋獲疑似罹難者的拖鞋、衣物及未燃盡香菸等物件，警方已協助家屬辨認。截至今日傍晚，整體車體已開挖約九成，但車內始終未發現明確遺體。研判乘客可能早在墜落當下被拋出，或埋於溪谷邊坡與巨石之間，目前搜救隊已擴大範圍向下游搜尋，並同步調派更多人力與器材進駐。

面對山區反覆降雨與土石滑動威脅，前線指揮官強調：「會在確保搜救人員安全的前提下，持續搶救、絕不鬆懈，盼早日將失聯者尋回。」