　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　現場未見遺體疑拋出

▲找到的車體疑似都被擠成一塊，車內也沒有找到人 。（圖／民眾提供攝）

▲找到的車體疑似都被擠成一塊，車內也沒有找到人。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市桃源區一家五口墜谷事件持續搜救中，今（1日）搜救行動邁入第三天，在天候不穩、地形險峻的惡劣條件下，救難人員一早再度重返現場，並傳出驚悚進展——疑似失事車輛的主體殘骸已在溪谷石縫中尋獲，卻不見任何遺體蹤跡。

從曝光畫面可見，車體幾乎遭山石擠壓扭曲成廢鐵，一截長條狀鋼板與輪胎卡在湍急溪水與巨石之間，原貌難辨。現場救援人員坦言：「以這種變形程度來看，已幾乎無法再憑肉眼判斷是否有遺體，一切只能靠耐心與運氣。」

根據知情人士透露，儘管車體位置已掌握，但「現場沒有發現遺體、人跡或血跡」，推測乘客可能在墜落瞬間就被猛烈拋出，或早已遭溪水沖刷至更遠處。他強調：「需等重機具進場、完整清除壓覆石塊後，整體情況才會更明朗。」

▲1日中午開始搜救犬加入協尋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲疑似車輛旁邊的土石已經清理9成，沒有找到人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除了車殼，搜救人員昨日亦尋獲一截腳掌殘骸，今早則在距離車體不遠處發現一塊疑似人體髖關節部位的骨骸，均已包裝送交鑑識單位比對身分。現場陸續尋獲疑似罹難者的拖鞋、衣物及未燃盡香菸等物件，警方已協助家屬辨認。截至今日傍晚，整體車體已開挖約九成，但車內始終未發現明確遺體。研判乘客可能早在墜落當下被拋出，或埋於溪谷邊坡與巨石之間，目前搜救隊已擴大範圍向下游搜尋，並同步調派更多人力與器材進駐。

面對山區反覆降雨與土石滑動威脅，前線指揮官強調：「會在確保搜救人員安全的前提下，持續搶救、絕不鬆懈，盼早日將失聯者尋回。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
健檢報告出現「毛玻璃」三個字　45歲媽媽眼淚流下來
獨／只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　現場未見遺體疑拋出
U12世界盃／中華隊遭逆轉吞第2敗
國旅「飆2.2億人次」破紀錄　消費總計5158億元創新高
台中妹突看到「七爺八爺」嚇到魂飛掉　慘遭刺青男性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／我只喝一瓶！高雄酒駕男連撞3車驚悚畫面曝　居民酸：禮炮三響

獨／只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　現場未見遺體疑拋出

賴苡任喊話檢方舉證「不詳志工」是誰　被反嗆：你偵訊自己說的

快訊／新莊箱屍案「逆子弒父」被逮狂裝傻不認殺人　遭聲押禁見

女公關「頸部被砍24刀」亡　保護令拖2個月...警方和法院都出包

助中國網紅「文雷在路上」入境闖演習敏感區　電商公司老闆收押

快訊／南橫墜谷車體清出近9成！車內無人影　再尋獲屍塊與遺留物

台中妹突看到「七爺八爺」嚇到魂飛掉　慘遭刺青男性侵

鮑魚大亨跑了！評鑑會認定高院法官4大違失　建議罰俸200萬

快訊／黃呂錦茹完成交保手續！步出北院畫面曝

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【林襄&李多慧互掀裙擺】屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛XD

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

獨／我只喝一瓶！高雄酒駕男連撞3車驚悚畫面曝　居民酸：禮炮三響

獨／只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　現場未見遺體疑拋出

賴苡任喊話檢方舉證「不詳志工」是誰　被反嗆：你偵訊自己說的

快訊／新莊箱屍案「逆子弒父」被逮狂裝傻不認殺人　遭聲押禁見

女公關「頸部被砍24刀」亡　保護令拖2個月...警方和法院都出包

助中國網紅「文雷在路上」入境闖演習敏感區　電商公司老闆收押

快訊／南橫墜谷車體清出近9成！車內無人影　再尋獲屍塊與遺留物

台中妹突看到「七爺八爺」嚇到魂飛掉　慘遭刺青男性侵

鮑魚大亨跑了！評鑑會認定高院法官4大違失　建議罰俸200萬

快訊／黃呂錦茹完成交保手續！步出北院畫面曝

新北泰山憲訓公園完工開放　友善休憩空間展現新風貌

新北兒童卡優惠「精準發放」　交通局：即起清查持卡人資格

小優轉戰直播「被嗆坐著就能賺」　正面回擊酸民：你試試看

蔡依林滿身黏液「驚悚畫面流出」！　工作一半消失20分鐘真相曝光

大罷免失敗怪「普發1萬」？陳柏惟：還這樣想的人可以下車了

NFL名人堂週開幕戰前全場默哀　悼念紐約總部槍擊案悲劇

Ozone要出寫真書了！　遠赴泰國拍攝...3張照片搶先看

獨／我只喝一瓶！高雄酒駕男連撞3車驚悚畫面曝　居民酸：禮炮三響

獨／只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　現場未見遺體疑拋出

U12世界盃／中華隊5:6對美吞關鍵敗陷危機　明對韓國背水一戰

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

社會熱門新聞

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

新莊箱屍結局超傻眼　29歲兒尿尿狂喊：誰都有爸爸

1家5口南橫墜谷　送水司機還原恐怖過程

劉柏葳外公喊冤！根本沒讓外孫進家門

新北腐爛箱屍　警方突襲逮捕1男

南橫17歲少女墜谷罹難　生父悲痛認屍　

即／桃園物流倉儲爆嚴重火警

更多熱門

相關新聞

高雄酒駕男連撞3車驚悚畫面曝　居民酸爆

高雄酒駕男連撞3車驚悚畫面曝　居民酸爆

高雄市大寮區開封街今（1日）下午發生一起誇張車禍事件！一輛自小客車竟然在巷弄間高速行駛，先撞路邊車、再翻車、再撞騎樓下另一輛車，整輛車四輪朝天倒栽在馬路中央，場面驚悚，還好駕駛人僅受輕傷。不過警方一查，駕駛酒測值竟高達0.20mg/L，當場依公共危險罪偵辦，全案也引發當地居民熱議。

台18線阿里山公路車禍　小貨車「自撞電桿」駕駛雙腿骨折

台18線阿里山公路車禍　小貨車「自撞電桿」駕駛雙腿骨折

陳其邁神隱真相曝！缺席高階警官交接典禮

陳其邁神隱真相曝！缺席高階警官交接典禮

即／南橫墜谷車體清出近9成　再尋獲屍塊與遺留物

即／南橫墜谷車體清出近9成　再尋獲屍塊與遺留物

即／高雄宣布8/2「7行政區」持續停班課

即／高雄宣布8/2「7行政區」持續停班課

關鍵字：

高雄失聯搜救車禍救援桃源路崩墜谷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方揪前女友甜蜜約會

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面