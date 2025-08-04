爆炸瞬間！煙火還沒射「地面上突炸開」　日本花火大會急喊卡

▲其中一發煙火在地面上炸開。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
日本兵庫縣淡路市3日晚間舉辦「淡路市夏祭花火大會」未料開始僅約10分鐘就發生意外，因為一發煙火尚未射出、還在發射筒內時竟異常爆炸，不僅現場2.3萬觀眾目睹，這場夏日盛會也緊急喊卡。
根據社群媒體流傳畫面，絢爛煙火在夜空中朵朵綻放，散發出如夢似幻的光芒，但其中一個煙火卻在地面上炸開，引來觀眾陣陣驚呼。
【淡路島で開始10分で花火大会が中止 原因は打上げ準備中の尺玉の爆発】— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) August 3, 2025
???? 実行委員会の発表では、中止理由は「安全確保のため」。けが人の報告はない。大会では約5000発が打ち上げられる予定だった。
SNSでは空に大輪を咲かせる花火と同時に地上での爆発をとらえた映像が拡散されている。 pic.twitter.com/40AS261r6w
根據主辦單位市公所及實行委員會說明，「淡路市夏祭花火大會」晚間7時30分在國營明石海峽公園登場，但開場僅約10分鐘，一枚尺玉煙火就在發射筒內異常爆炸，導致筒身破片四處飛散，所幸目前無人傷亡，但事故原因仍在調查中。
爆炸產生的碎片，不僅波及停泊在公園東側海面的發射台船，甚至刺入其他發射裝置，使得後續煙火安全性堪憂。該活動原定在30分鐘內施放約5000發煙火，但主辦單位基於安全考量，立即中斷活動。
這場已邁入第18屆的知名花火大會，每年吸引2至3萬人共襄盛舉。現場記者回報，事發當下並未聽到異常巨響，僅突然聽到廣播通知「因煙火低空發射，為安全起見將中止施放」，隨即宣布活動終止。
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