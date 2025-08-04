爆炸瞬間！煙火還沒射「地面上突炸開」　日本花火大會急喊卡

▲其中一發煙火在地面上炸開。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

日本兵庫縣淡路市3日晚間舉辦「淡路市夏祭花火大會」未料開始僅約10分鐘就發生意外，因為一發煙火尚未射出、還在發射筒內時竟異常爆炸，不僅現場2.3萬觀眾目睹，這場夏日盛會也緊急喊卡。

根據社群媒體流傳畫面，絢爛煙火在夜空中朵朵綻放，散發出如夢似幻的光芒，但其中一個煙火卻在地面上炸開，引來觀眾陣陣驚呼。

根據主辦單位市公所及實行委員會說明，「淡路市夏祭花火大會」晚間7時30分在國營明石海峽公園登場，但開場僅約10分鐘，一枚尺玉煙火就在發射筒內異常爆炸，導致筒身破片四處飛散，所幸目前無人傷亡，但事故原因仍在調查中。

爆炸產生的碎片，不僅波及停泊在公園東側海面的發射台船，甚至刺入其他發射裝置，使得後續煙火安全性堪憂。該活動原定在30分鐘內施放約5000發煙火，但主辦單位基於安全考量，立即中斷活動。

這場已邁入第18屆的知名花火大會，每年吸引2至3萬人共襄盛舉。現場記者回報，事發當下並未聽到異常巨響，僅突然聽到廣播通知「因煙火低空發射，為安全起見將中止施放」，隨即宣布活動終止。