日本熱炸！多地逼近40°C　「38都府縣」中暑警報齊發

▲日本多地高溫，當局大力宣導中暑對策。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本熱浪持續發威，今（3）日不僅各地亮起紅紫色高溫警報，多地測出將近40°C，甚至多達38個都府縣，全都發布中暑警報。

日本氣象廳最新觀測，受到高氣壓籠罩影響，全國氣溫持續飆升，多處觀測站逼近40°C大關。其中，德島縣美馬市飆出39.3°C，岐阜縣美濃加茂市39°C。截至當地時間下午2時（台灣時間下午1時），岐阜縣郡上市八幡、揖斐川町均測得38.8°C。

▼日本多地氣溫亮起紅紫燈號。（圖／翻攝日本氣象廳）

▼日本「38都府縣」發布中暑警報齊發。（圖／翻攝日本氣象廳）



日本放送協會（NHK）報導，這一波酷暑已連續4天出現40°C以上氣溫，為2013年8月、也就是12年來首見。此前，群馬縣伊勢崎市測得40.1°C，廣島縣安芸太田町測得40°C，創下廣島縣觀測史上最高紀錄，群馬縣前橋市也同樣達到40°C。

東京都消防廳統計，今日下午3時前，都內已有24人中暑送醫，年齡介於3歲至90歲，分別為重症1人、中等症10人、輕症13人。與此同時，日本氣象廳也對全國一共38個都府縣發布「中暑警戒警報」，從關東一路到沖繩都在範圍內。

氣象預報也顯示，明日高溫預計持續，山口縣山口市預計達到39°C，高松、岡山、京都、岐阜、名古屋、甲府等地也將達到38°C。專家強調務必開啟冷氣、補充水分與鹽分，戶外工作者應頻繁休息避免中暑。

8月3日「中暑警戒警報」都府縣：

茨城、栃木、群馬、埼玉、東京（23區與多摩地區）、千葉、神奈川、長野、山梨、靜岡、愛知、岐阜、三重、新潟、富山、石川、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、廣島、島根、鳥取、德島、香川、愛媛、高知、山口、福岡、大分、長崎、佐賀、熊本、宮崎、鹿兒島（不含奄美地區）、沖繩（沖繩本島、大東島、宮古島）。