日本運將「9年不收台灣人車資」！手機一段話感動萬人：台日友好

▲不少人到日本自助旅遊會搭計程車。（圖／CFP）

網搜小組／閔文昱報導

日本是台灣人最喜歡的國家，疫情解封後，不少人已經去玩了好幾趟。一名網友近日在臉書社團分享自己在日本京都搭乘計程車的奇遇，短短10分鐘的車程中，司機不僅熱情推薦在地景點，甚至在抵達飯店後婉拒收取車資，並拿出手機展示一段以繁體中文撰寫的訊息，內容溫暖至極，讓他當場感動無語。貼文一出，引發熱議。

原PO在臉書社團「京都自由行究極攻略」發文分享，他從京都車站攔下一輛車牌「2-313」的計程車前往飯店，與司機閒聊行程時提到要前往三千院，對方隨即熱情推薦沿途的私房景點。不料下車時欲付車資，司機卻堅持不收，並遞出手機，上頭是一段寫給「台灣人」的訊息，表示他已經「不收取台灣人車資長達9年」，因為每當日本發生地震、海嘯等災難時，總能感受到台灣人無私的溫暖與支援，因此希望「大大方方直接下車，好好享受日本的旅行」。

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這段訊息最後甚至用上國語、台語、客語與阿美族語等四種語言寫下「謝謝」，展現十足誠意，也讓原PO感動地想強塞車資表達感謝，卻仍被有禮拒絕。雙方互相深深一鞠躬後道別，成為他此行相當難忘的回憶之一。

▲京都暖心司機感動萬名網友。（點圖可放大／翻攝自Facebook／京都自由行究極攻略）

貼文一出，瞬間吸引1.8人按讚，不少網友紛紛感動直呼，「他的謝謝甚至有阿美語！！」、「超想親自去感謝他」、「善舉記了9年真的太有心」、「看完眼眶濕了」、「不收錢是吧，咱們有辦法，記起來，去京都帶著伴手禮感謝他」，也有網友也提醒，雖然公開車牌是為表達感謝，但應避免有心人士濫用此舉，影響司機原本純粹的善意。

據了解，這位司機名為松本哲生，經營YouTube頻道「京都メガネTAXI」，平時多介紹在地美食，甚至將台灣料理「微風台南 tears2」納入推薦清單。