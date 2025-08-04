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閩南狼開撕八炯！對話截圖爆「研究納粹搞革命」　決裂關鍵點曝光

記者閔文昱／綜合報導 

反共網紅「閩南狼」陳柏源3日深夜透過影片公開宣布與過去戰友八炯決裂，指控對方走向極端、操弄 群眾情緒、甚至模仿納粹煽動民意，讓原本以守護台灣為名的公民運動逐漸偏離初衷。陳柏源表示，這不是私人恩怨，而是一場出於信仰的告白，「如果我繼續沉默，我就是幫兇。」

陳柏源3日深夜在個人YT頻道分享影片，透露他當初選擇站出來揭露中共滲透，是基於曾親身在中國生活、見證司法不公的經歷，自己並非為了流量或名氣，而是真心相信台灣不能走上極權之路。如今，面對反共運動被極端操作綁架，他認為必須「止損」，讓整個行動回到正確軌道。

▲▼網紅八炯、閩南狼現身機場。（圖／記者湯興漢攝）

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▲網紅八炯、閩南狼關係疑似決裂。（圖／記者湯興漢攝）

談及與八炯的合作過程，陳柏源坦言自己曾全心投入，甚至為此放棄在中國經營多年的數百萬粉絲與收入，也自費赴中拍攝統戰紀錄片。但紀錄片發表後，他開始察覺八炯言行出現劇烈變化，包括街頭挑釁衝突、發表極端言論，甚至在私下透露「研究納粹如何操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」等構想，令他深感不安。

影片中，陳柏源也揭露幾段對話紀錄與事件，稱八炯曾在凱道活動前分享標誌設計，並親口表示那是「納粹老鷹」；4月更提出要設立「納粹衝鋒隊」並設計制服給地方支持者穿上街，「說要培養到第三階段就可以發起革命。」這些作為已背離反共初衷，反而走向另一個極權。

▲閩南狼公布與八炯對話，強調對方已走火入魔。（圖／翻攝自YouTube／閩南狼PYC(陳柏源)）

▲閩南狼公布與八炯對話，強調對方已走火入魔。（點圖可放大／翻攝自YouTube／閩南狼PYC(陳柏源)）

面對外界可能批評他「背叛」、「搞內鬥」，陳柏源強調，「這不是背叛，這是止損。」自己曾努力勸阻八炯不要再挑起街頭衝突，對方口頭答應卻依然如故，罷免結束後甚至直接出國，讓他徹底看清兩人分歧。至於統戰紀錄片所有收益與捐款，他表示從未從中獲利，所有拍攝與調查費用皆由自己負擔，甚至需向家人借款。

陳柏源最後呼籲，8月23日將是反共運動「重整再戰」的關鍵時刻，他希望所有支持者能拒絕盲從、拒絕極端，「因為這不是選舉問題，這是我們國家的存亡問題。」他承諾會留在台灣，與夥伴們一起走回正軌，「因為台灣值得，自由值得，這不只是政治，這是信仰。」

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