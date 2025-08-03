高雄女台29跌進大排！旗山到林園「漂30km」　尋獲已成冰冷裸屍

▲女騎士上班途中發生自摔，不慎掉入一旁的排水溝（圖／記者吳世龍翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市旗山區昨(3)日發生一起車禍，一部未熄火的機車倒在路邊，卻未見騎士蹤影，警方獲報後調閱監視器，懷疑行經該處的女騎士恐怕自摔跌進一旁的排水溝。警方今日在林園高屏溪出海口發現一具女性裸屍，經聯繫家屬並指紋比對身份後，確認是失蹤的黃姓女騎士。

事發在2日清晨5點45分，有民眾報案指出，行經旗山區台29線73.7公里處時，發現該路段有異狀，返頭查看後發現機車倒在路邊，但車輛仍是發動狀態，不過四下無人，立即通報警消。

由於山區連日大雨，警方初步勘查機車狀況，發現沒有擦撞痕跡，認為女騎士疑似因上班途中天雨路滑，不慎釀成自摔，恐怕掉落一旁的排水溝，遭洪水沖走。警方初步掌握車籍資料，並聯繫車主與騎士的身份，不過車主表示，機車平日都是妹妹黃女在騎，但兩人也很久沒聯絡，當下也聯繫不上妹妹。

▲女騎士的機車被發現時仍未熄火。（圖／記者吳世龍翻攝）



警消展開地毯式搜救，並透過皇女的手機定位鎖定搜尋範圍，搜救行動直至昨日下午4點多，因天候不佳、天色昏暗而終止。不過警消今日上午9點又再次出動，展開第二波搜救行動。

今日上午12點30分，林園分局接獲通報，指出遠在30公里外，在中芸漁港、高屏溪出海口發現一名女性浮屍，身上沒有衣物，僅有配戴耳環，救起時已經明顯死亡。

警方初步研判，不排除就是在旗山區落水的女騎士，遭洪水沖刷至出海口，經聯繫上黃女的母親與同住人，兩人都表示相似度極高。另經指紋比對身份後，確認為失聯的47歲黃姓女子。