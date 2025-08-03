捷運北門站傳爆炸聲！秒變大怒神嚇壞乘客　北捷：煞車的聲音

▲北門捷運站電梯變成大怒神。（圖／翻攝自＠lilydream95 Threads）

記者鄭佩玟／台北報導

一名搭乘台北捷運的民眾今（3日）中午在北門站搭電梯時，竟在電梯裡聽到爆炸聲響，接著電梯就像遊戲設施「大怒神」一樣急速下墜，民眾身上、手上都有當時被「爆炸」散發出來的黑色粉塵。北捷對此回應，11:28臺電端電壓瞬間壓降，隨即恢復正常供電，期間捷運北門站一部電梯抖動停頓，自趨安全保護機構立即動作，隨即自行緩速下降至月臺層，旅客聽到所謂爆炸聲，是電梯自趨安全保護機構動作，產生煞車的聲音，並非爆炸。

一名網友在Threads上分享，稍早搭乘北門捷運站電梯，B1瞬間傳出爆炸聲，接著電梯就像大怒神一樣急墜感下降，卡在B2和B3間，原PO按了緊急鈴後，電梯才開始緩緩下降，而緊急話筒另一頭僅回覆到B4就可以趕快離開，原PO指出，出來後有警告正在搭電梯的民眾，但在等車期間卻沒看到電梯被停用檢查，一直有人搭乘，「希望大家都平安！等車時我才發現我的手上都是當時被炸下來的黑粉塵」。

網友紛紛表示，「好危險。還好妳平安無事」、「還好人平安」、「好恐怖」、「天啊！謝謝你的通報與告知，北門的電梯超多人搭乘的」、「天啊肯定嚇死人了，還好你後來可以離開電梯」、「我每天搭這台！這台真的有點問題！」

北捷稍早回應，今日11:28臺電端電壓瞬間壓降，隨即恢復正常供電，期間捷運北門站一部電梯抖動停頓，自趨安全保護機構立即動作，隨即自行緩速下降至月臺層，抵達後電梯門自動開門讓旅客離開，未有旅客受傷受困。

北捷指出，對於旅客聽到所謂爆炸聲，是電梯自趨安全保護機構動作，產生煞車的聲音，並非爆炸，至於黑色粉末，是電梯震動造成風扇上積麈由出風口吹出。北捷提醒旅客如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。