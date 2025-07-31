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北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵！結束仍一起去看夜景

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲受害女最後決定報案，由士林警方受理。（示意圖／123RF）

記者曾羿翔／綜合報導

台北士林地方法院近日針對一樁妨害性自主案件作出判決，27歲王男因對一名女性網友強制性交，依刑法第221條第1項被判處有期徒刑2年。

根據判決書內容，案發於2024年9月26日，王男透過網路認識成年女子A女，當天下午邀請她前往其位於台北市的住處觀賞電影，卻在當晚約6時，趁A女口頭表達拒絕且身體閃躲時，仍強行撫摸其胸部與下體，並脫去她的褲子實施性交。事後，A女報案並由士林警方受理，經檢察官偵查後提起公訴。

法院審理期間，王男坦承犯行，並有意願與A女和解，惟經法院三度安排調解，A女皆未出席。儘管王男犯後態度尚稱悔悟，法院仍指出其對性自主缺乏尊重，難以認定其素行良好。

判決指出，王男案發事後仍與A女及她的友人謝姓女子曾一同前往新北市八里夜遊看夜景，過程中A女並無明顯異狀，法院考量王男犯罪非預謀、主動承認並試圖和解，依刑法第59條酌情減輕刑責，最終判處2年徒刑。

此外，法院查明王男過去曾因與未滿14歲女子發生性行為，被台北地院判處1年8月徒刑，緩刑5年，該判決於2024年7月23日確定，目前仍在緩刑期內，此次再犯性侵罪行，顯示其無深切悔改之意。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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