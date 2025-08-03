台中男開車遭盤查　襲警還大喊救命！身上搜出毒品+槍彈

▲警方欲進一步盤查時，吳男竟突然襲擊員警，還自己大喊「救命」。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市吳姓男子路上開車遇到警方攔檢，被警方發現車內疑有毒品，警方欲進一步盤查時，吳男竟突然襲擊員警，還自己大喊「救命」，並徒步逃逸，不過警方很快就追捕成功，將吳男壓制逮捕。警方在吳男身上查獲到海洛因、安非他命等毒品，以及1把手槍，警詢後依妨害公務、毒品、傷害、槍砲等罪移送偵辦。吳男因有另案通緝，已解送歸案。

台中市第二警分局指出，育才派出所警員許芳源、黃世霖，上月7日晚間11時許執行巡邏勤務，行經北區力行路，見一部自小客車疑似看到巡邏中的警察，突然放棄路邊停車格改停入小巷內，舉止可疑，員警上前盤查。

警方查出駕駛為51歲的吳姓男子，員警在吳男車內發現1根內含不明粉末的透明吸管，經毒品試劑現場檢驗，確認粉末是安非他命。

員警欲進一步檢查，吳男卻拒絕交出其持有的黑色包包，還趁隙把包包丟到車底，隨後突然以徒手攻擊在場2名員警，並衝出逃逸，過程中還高喊救命。

員警雖遭吳男撞擊跌倒受傷，仍立刻展開追捕，成功壓制吳男。警方從吳身上查獲安非他命2包、海洛因1包，並從吳丟擲的包包內找到JP915金牛座手槍1把、彈匣1個、子彈1顆、彈殼1顆。警詢後將吳依毒品、妨害公務等罪移送台中地檢署偵辦，複訊後獲限制住居。

▲▼警方在吳身上查獲毒品、手槍等物。（圖／記者白珈陽翻攝）



第二警分局長鍾承志呼籲，毒品危害社會甚鉅，面對不法分子暴力抗拒，警方仍秉持專業與使命感，堅守崗位、全力追緝，展現打擊犯罪決心，守護市民安全無死角。