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快訊／台中拖吊場槍擊犯抓到了！不滿半年前機車被拖吊挾怨報復

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲文心拖吊保管場今天中午發生槍擊案，警衛室玻璃窗留下2個彈孔。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區文心拖吊保管場今（2）日中午12時許發生槍擊案，1名陳姓男子疑因半年前機車遭拖吊，心生不滿持瓦斯空氣槍朝警衛室射擊，造成24歲李姓女保全手肘受傷，幸無生命危險。陳男涉案後駕車逃逸，警方獲報後成立專案小組，迅速於6小時內、在陳男住處將他查緝到案，警詢後依傷害及毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方調查，文心南七路文心拖吊保管場，中午12時許遭不明人士以瓦斯空氣槍射擊，當時值班的李姓女保全先是聽到音爆異響，隨即警衛室玻璃碎裂，李女手部也被鋼珠彈擊傷，造成瘀傷。

警方在現場查獲2枚鋼珠彈，並以涉案車輛車牌循線追蹤，稍早在犯嫌陳男（37歲）住處將其查緝到案，並查扣涉案瓦斯槍。據了解，陳男與被害李女素不相識，是因不滿今年2月間，機車遭拖吊卻未獲完整資訊，挾怨朝拖吊場警衛室射擊，而陳的瓦斯槍則是從生存遊戲店購買。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方查扣陳男犯罪用的空氣瓦斯槍。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案警詢後將依傷害、毀損罪嫌移送偵辦，台中市第四警分局長蔡慶星呼籲，針對不法攻擊事件將全力追查，維護市民及公務單位安全，絕不容許挑戰公權力行為發生。

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