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拍性愛片＋人口販運　5中國人遭緬甸判無期徒刑

▲桃園市潘姓男子於2023年10月在租屋處趁前女友奔喪，租屋處僅剩前女友弟弟未成年女友獨處之際，竟對其強制襲胸與舔胸強制猥褻得逞。（圖／達志示意圖）

▲近日有五名中國人遭到緬甸判處無期徒刑。（圖／達志示意圖）

記者楊庭蒝／綜合報導

緬甸當局近日針對數起人口販運案件作出裁決，共有12人被軍事法庭判處無期徒刑，當中包括5名中國公民。他們涉及將緬甸婦女非法送往中國強迫結婚，以及拍攝色情影片並上傳網路牟利等多項罪行。

據緬甸國營媒體《緬甸之光報》（Myanma Alinn）報導，這些案件主要集中在緬甸最大城市仰光，由當地軍事法庭分別於7月29日與30日宣判。根據報導，在一起案件中，兩名中國男子與三名共犯因製作並上傳三對緬甸伴侶的性愛影片，違反緬甸反人口販運相關法規，被判無期徒刑。

另一案件則涉及一名緬甸女子與三名中國男子，他們計畫將兩名緬甸婦女送往中國，並安排與先前遭判刑的中國男子結婚，亦遭判終身監禁。

此外，另有三人因將一名婦女販賣至中國為新娘，並試圖以相同手法販運另一人，被其他軍事法庭裁定無期徒刑。報導指出，緬甸中部馬圭省（Magway）的一名女子也因企圖將兩名婦女販往中國，被判處10年徒刑。

長期以來，緬甸國內局勢不穩，人口販運問題屢見不鮮，特別是婦女與兒童更是高風險族群。根據美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院與克欽婦女組織（KWAT）2018年聯合研究，2013至2017年間，估計有超過2萬名緬甸北部婦女與女孩被迫前往中國結婚。

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