台中男開車擦撞超商外機車逃逸　辯「沒感覺」下場慘

▲黑色轎車撞到超商外的機車，旋即逃逸。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1輛黑色轎車日前在南區建國北路擦撞某超商外停放的機車、腳踏車，肇事者未下車查看反而逃逸現場，經被害車主報警處理，警方循線查獲肇事的林姓男子，林男辯稱「沒感覺」，但相關事證明確，警方依道交條例製單舉發，最高可罰3000元並吊扣駕照3月。

台中第三警分局指出，上月中旬接獲1名李姓男子報案，稱他將機車停放在超商外，回頭要牽車離開時，發現機車莫名位移，車身也出現多處損傷，懷疑遭人擦撞，對方卻未留下任何聯繫資訊。

警方調閱監視器發現，當時有1輛黑色轎車行經超商外時，撞擊路邊機車，肇事後未停留查看，逕自駛離現場，共有2部機車、1輛自行車受害。

▲事故造成2部機車1輛自行車受損。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方循線找到涉案的28歲林姓男子，林男到案後辯稱，事發時沒感覺到有碰撞，才會離開現場。警詢後，警方依道交條例第62條，對肇事逃逸進行舉發，同時協助被害車主辦理求償事宜。

警方指出，林男犯行可處1000元以上3000元以下罰鍰，肇事逃逸可吊扣駕照1至3月。警方呼籲，民眾如不慎發生交通事故，無論損害程度大小，均應立即報警並留在現場等待處理，切勿因一時疏忽或誤解而擅離，否則恐將面臨法律責任，影響自身權益及他人安全。