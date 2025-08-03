大哥是縱貫線教父！黑幫二把手猝逝2千人弔唁　警逮通緝犯

▲屏東警分局在沈姓男子告別式會場加強因應措施。（圖／警方提供）

地方中心／屏東報導

屏東市仁本生命會館於8月3日中午舉行之地方知名人物沈姓男子告別式，其喪禮活動邀約全台各大幫派參與公祭，傳出有2000人到場悼唁，引發社會大眾關注；為維護周遭道路用路人安全及壓制幫派氣焰，避免不法分子滋事，屏東地檢署指揮屏東警分局出動大批於活動當日部署優勢警力，實施各項安全維護與蒐證作為，各查獲1名不能安全駕駛通緝犯、詐欺及傷害通緝犯及失蹤人口。

屏東警方表示，沈姓男子生前是一名縱貫線教父手下二把手，日前不幸過世，由於沈男是屏東縣萬丹鄉人，因此告別式設在屏東市仁本生命會館，並在今天中午舉行。

警方針對告別式全程錄影蒐證，並在會場周邊設置攔檢站針對參與人員身分進行臨檢盤查，如有涉及不法情事者主動查處，嚴防有幫派成員利用場合公開展示勢力、影響社會安定。同時加強現場交通疏導，確保民眾通行權益及周邊秩序。



屏東分局長林明波表示，屏東地檢署對本次告別式活動高度重視，除指派義股何檢察官到場指揮外，也要求警方嚴正執法，對無視法令規定的滋事分子從嚴究辦。警方期前與主辦者，多次溝通協調及約制、告誡欲參與活動的團體人員，遵守「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」等三不原則，只要有滋擾或藉故滋事者，警方絕對會祭出鐵腕強勢執法，貫徹公權力，絕不容忍幫派份子藉機擾亂治安、妨害社會秩序之行為。