　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大哥是縱貫線教父！黑幫二把手猝逝2千人弔唁　警逮通緝犯

▲屏東警分局在沈姓男子告別式會場加強因應措施。（圖／警方提供）

▲屏東警分局在沈姓男子告別式會場加強因應措施。（圖／警方提供）

地方中心／屏東報導

屏東市仁本生命會館於8月3日中午舉行之地方知名人物沈姓男子告別式，其喪禮活動邀約全台各大幫派參與公祭，傳出有2000人到場悼唁，引發社會大眾關注；為維護周遭道路用路人安全及壓制幫派氣焰，避免不法分子滋事，屏東地檢署指揮屏東警分局出動大批於活動當日部署優勢警力，實施各項安全維護與蒐證作為，各查獲1名不能安全駕駛通緝犯、詐欺及傷害通緝犯及失蹤人口。

▲屏東警分局在沈姓男子告別式會場加強因應措施。（圖／警方提供）

▲屏東警分局在沈姓男子告別式會場加強因應措施。（圖／警方提供）

屏東警方表示，沈姓男子生前是一名縱貫線教父手下二把手，日前不幸過世，由於沈男是屏東縣萬丹鄉人，因此告別式設在屏東市仁本生命會館，並在今天中午舉行。

▲屏東警分局在沈姓男子告別式會場加強因應措施。（圖／警方提供）

▲屏東警分局在沈姓男子告別式會場加強因應措施。（圖／警方提供）

警方針對告別式全程錄影蒐證，並在會場周邊設置攔檢站針對參與人員身分進行臨檢盤查，如有涉及不法情事者主動查處，嚴防有幫派成員利用場合公開展示勢力、影響社會安定。同時加強現場交通疏導，確保民眾通行權益及周邊秩序。

屏東分局長林明波表示，屏東地檢署對本次告別式活動高度重視，除指派義股何檢察官到場指揮外，也要求警方嚴正執法，對無視法令規定的滋事分子從嚴究辦。警方期前與主辦者，多次溝通協調及約制、告誡欲參與活動的團體人員，遵守「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」等三不原則，只要有滋擾或藉故滋事者，警方絕對會祭出鐵腕強勢執法，貫徹公權力，絕不容忍幫派份子藉機擾亂治安、妨害社會秩序之行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
補教名師「鄭奇數學」60歲猝逝　黃捷也是他學生
快訊／台南死亡車禍　單車女滿地血不治
高雄暴雨成災　大樹光電場水保改善「全打回原形」
雨量創21年紀錄！台中大坑步道多處中斷　14條全封閉
快訊／台灣最強女雙澳門賽封后　謝沛珊、洪恩慈本季第2冠到手
2+1房和3房差在哪？　內行解答了
快訊／俄羅斯外海強震！　規模6.8
台灣關稅20%落後日韓　中經院列5關鍵「總統不能見川普」成硬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園捷運工地工人6米高墜落　雙手骨折緊急送醫

桃園女童穿越馬路遭機車撞倒　騎士也慘摔還被抓包酒駕

國姓鄉鐵皮屋住宅火警！住戶及時逃生　4消防分隊動員灌救

快訊／台南死亡車禍！單車女遭右轉貨車吞噬　滿地血傷重不治

補教名師「鄭奇數學」鄭敏志猝逝！今告別式　黃捷也是他學生

雨量創21年紀錄！台中大坑步道土石崩落多處中斷　14條全封閉

黑衣人突襲高雄醫院變民事糾紛！半年多次闖入　衛生局也回應了

登山客獨攀國姓鄉大橫屏山迷路受困　警消搜救3.5小時尋獲

汐止銀樓搶案！歹徒搶1斤重金項鍊落跑　警迅速逮人扣16萬贓款

北宜公路R3大重機過彎自摔！撞對向撞轎車　23歲騎士腿骨折

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

台南暴雨淹水

桃園捷運工地工人6米高墜落　雙手骨折緊急送醫

桃園女童穿越馬路遭機車撞倒　騎士也慘摔還被抓包酒駕

國姓鄉鐵皮屋住宅火警！住戶及時逃生　4消防分隊動員灌救

快訊／台南死亡車禍！單車女遭右轉貨車吞噬　滿地血傷重不治

補教名師「鄭奇數學」鄭敏志猝逝！今告別式　黃捷也是他學生

雨量創21年紀錄！台中大坑步道土石崩落多處中斷　14條全封閉

黑衣人突襲高雄醫院變民事糾紛！半年多次闖入　衛生局也回應了

登山客獨攀國姓鄉大橫屏山迷路受困　警消搜救3.5小時尋獲

汐止銀樓搶案！歹徒搶1斤重金項鍊落跑　警迅速逮人扣16萬贓款

北宜公路R3大重機過彎自摔！撞對向撞轎車　23歲騎士腿骨折

桃園捷運工地工人6米高墜落　雙手骨折緊急送醫

觀眾丟「假陽具」鬧場導致WNBA賽事中斷　女將怒轟不尊重

鄭浩均談身體狀況　坦言前役策略失誤致亂流：感謝樂天給我上了一課

桃園女童穿越馬路遭機車撞倒　騎士也慘摔還被抓包酒駕

朴偉站起來了！宋枝恩背後擁抱惹淚　「想和老婆牽手散步」

國姓鄉鐵皮屋住宅火警！住戶及時逃生　4消防分隊動員灌救

NBA中國球員再+1？　首鋼曾凡博傳與籃網簽約

趙露思6年前節目遭經紀人PUA「當眾崩潰痛哭」！　焦慮摳手畫面全播出

快訊／台南死亡車禍！單車女遭右轉貨車吞噬　滿地血傷重不治

補教名師「鄭奇數學」鄭敏志猝逝！今告別式　黃捷也是他學生

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

社會熱門新聞

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

高雄醫院清晨遭20黑衣人闖入　壓制保全損毀設備

連殺2人「臟器外露」！桃園臨時工裁准羈押

逼少女交往58歲家教！母下藥再「塗精液助懷孕」

竹圍海水浴場4高中生被捲走！好心移工跳海救2人

20歲女遭遊覽車輾斃！為何二次倒車　司機回應曝

愛情借款害命！桃園KTV悲劇現場曝光

20歲女騎士車禍亡！遊覽車司機疑2度輾壓

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

澳洲醫學院留學夢碎　桃園20歲女遭遊覽車輾斃

即／台中男墜樓遭電線纏繞卡半空中！被救下已死亡

女大生約網友遭撿屍！醒來全身衣物消失

新莊箱屍命案詭異3時間點！　驚人巧合都在深夜11點發生

母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年

更多熱門

相關新聞

即／汐止山區驚見浮腫男屍掛樹上！

即／汐止山區驚見浮腫男屍掛樹上！

3日上午新北市汐止區汐碇路山區有登山客發現路旁樹叢傳出腐臭氣味，仔細查看赫然發現一具身體腫脹發黑、明顯死亡多時的屍體吊在樹上，嚇得報警求助；警消人員到場發現死者為男性，身體已經浮腫變黑，研判死亡時間超過一天以上，目前封鎖現場採證，並釐清該男死亡原因。

6旬翁外出走路不穩跌倒　內埔警消助送醫

6旬翁外出走路不穩跌倒　內埔警消助送醫

26歲女西門町揮美工刀　強制送醫治療

26歲女西門町揮美工刀　強制送醫治療

屏東6歲童多次心臟手術　穿上制服當1日警察

屏東6歲童多次心臟手術　穿上制服當1日警察

失蹤30天確定遇害！「內鬼」狠殺陸女農場主

失蹤30天確定遇害！「內鬼」狠殺陸女農場主

關鍵字：

屏東告別式警方幫派安全

讀者迴響

熱門新聞

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

高雄醫院清晨遭20黑衣人闖入　壓制保全損毀設備

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

連殺2人「臟器外露」！桃園臨時工裁准羈押

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面