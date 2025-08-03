　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座「靈魂快樂度」Top5　第一名是自由贏家

朋友,友情,友誼,快樂（圖／達志／示意圖）

▲有些星座的快樂是從靈魂深處散發出來的。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

什麼樣的人天生就比別人更懂得快樂？不是那種表面的開心，而是靈魂深處的那種自在發光。其實每個星座都有自己的快樂密碼，12星座裡有那麼幾個特別的靈魂，他們對快樂的體會特別深刻。一起來看看，靈魂快樂度前5名的星座！

第一名｜射手座

[廣告]請繼續往下閱讀...

射手的靈魂住在自由裡，只要能探索、能冒險，他們就像被充電一樣閃閃發亮。對他們來說，快樂不是擁有，而是一直在路上。活得簡單，笑得誠實，就是射手最迷人的樣子。

第二名｜雙子座

雙子快樂來得快也傳染得快，他們對世界總是充滿好奇，總能在日常中找到新鮮感。今天學煮菜、明天寫日記、後天又在練冥想，靈魂的快樂是「變化即幸福」。

第三名｜水瓶座

水瓶的靈魂有自己的節奏，快樂來自做自己。哪怕全世界不懂他，他也照樣活得超級自在。只要能保有思考的空間與創造的自由，他就能在孤獨中綻放光芒。

第四名｜獅子座

獅子的快樂源自「活出自我」。他們喜歡被看見、被欣賞，但更重要的是，他們知道自己的價值。靈魂發光時，他們不只照亮自己，還能照亮全場。

第五名｜天秤座

天秤的靈魂在美好中跳舞。他們擅長平衡情緒、享受生活細節，一杯咖啡、一場散步都能讓他心情滿分。當身邊和諧、心裡有愛時，他的快樂會像香氛一樣緩緩散出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
20歲女遭遊覽車輾斃！為何二次倒車　司機回應曝
快訊／桃園2人遭瘋狂砍殺！雙雙宣告不治
揭大支4年領超過2000萬補助　王鴻薇狠酸：合法的飯不要嗎？
快訊／白鹿颱風生成　最新路徑出爐
趙露思公司「毆打騙錢威脅封殺」！淚控：生病還自己賠錢　嚴重病

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

童仲彥假釋期滿近況曝！「新身分」超驚人　網狂讚：世間奇才

南投暴雨驚見「電線桿尿尿」！網笑：原來是男的　台電示警勿靠近

快訊／白鹿颱風生成　最新路徑出爐

7個月3起「列車闖號誌」　台鐵靠ATP抓異常駕駛停勤

校園霸凌「去年4178件通報」！同學間佔8成　言語攻擊最多

先上公車卻坐外側！她嘆「只顧自己的落後社會」　網戰翻：可開口

專題報告「只有他一人被當」！虎尾科大生怒控遭霸凌　師委屈喊冤

台灣好行7成以上路線營運虧損　觀光署去年補貼1.66億元

南部山區還泡在水裡　鄭明典示警：山路可能再崩

12星座「靈魂快樂度」Top5　第一名是自由贏家

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

台南暴雨淹水

童仲彥假釋期滿近況曝！「新身分」超驚人　網狂讚：世間奇才

南投暴雨驚見「電線桿尿尿」！網笑：原來是男的　台電示警勿靠近

快訊／白鹿颱風生成　最新路徑出爐

7個月3起「列車闖號誌」　台鐵靠ATP抓異常駕駛停勤

校園霸凌「去年4178件通報」！同學間佔8成　言語攻擊最多

先上公車卻坐外側！她嘆「只顧自己的落後社會」　網戰翻：可開口

專題報告「只有他一人被當」！虎尾科大生怒控遭霸凌　師委屈喊冤

台灣好行7成以上路線營運虧損　觀光署去年補貼1.66億元

南部山區還泡在水裡　鄭明典示警：山路可能再崩

12星座「靈魂快樂度」Top5　第一名是自由贏家

「三菱Outlander越野特仕休旅」亮相！專屬外觀、內裝升級更有料

車停路中遭重罰2.4萬！駕駛喊冤「怕被誤認肇逃」提告遭駁回

恐怖《十三號星期五》有望復出　團隊洩漏「續作電影同步開發」

川普開第二張帳單！傳12日見李在明　「台灣有事」成南韓大難題

睽違112天大聯盟登板飆8K　道奇史奈爾調整出手位置：我要的感覺

趙露思遭不平對待怒提解約！　網揪「公司名單」秒懂：難怪不放人

「TOYOTA大改款皮卡」曝光最快11月發表！外觀、內裝升級搭2.8升動力

快訊／桃園恐怖命案！臨時工疑為3萬5債務　暴走砍殺2人被逮

外送限定！鮮茶道4大飲品買1送1、CoCo雙杯下殺6折

翻越山河只為一碗手打烏龍麵！藏身台東深山秘境的職人麵店

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

下到沒完沒了！　有望雨停時間曝

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

快訊／白鹿颱風生成　最新路徑出爐

快訊／國家警報響！　大雷雨擴10縣市

快訊／下不停！　大雷雨轟5縣市

人資知道同事薪水　心裡怎麼想？網吐實話

台南暴雨路面積水！50分鐘退水畫面曝

尾牙辦在三媽吃到飽「他怒吃700元」！全場讚爆

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

更多熱門

相關新聞

8月3日星座運勢／金牛事業登頂！

8月3日星座運勢／金牛事業登頂！

小孟老師每日星座運勢解析，8月3日如下：

愛上就不放手！12星座「最死心塌地」Top5

愛上就不放手！12星座「最死心塌地」Top5

8月2日星座運勢／牡羊已撐過最低潮！

8月2日星座運勢／牡羊已撐過最低潮！

12星座「疑心病」前5名曝光　摩羯自帶偵探魂

12星座「疑心病」前5名曝光　摩羯自帶偵探魂

腦補力驚人！12星座「疑心病」前5名

腦補力驚人！12星座「疑心病」前5名

關鍵字：

牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座占卜12星座運勢阿谷老師

讀者迴響

熱門新聞

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」

最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進

沈玉琳住院5天臉書更新了！　「牽芽芽露燦笑」

逼少女交往58歲家教！母下藥再「塗精液助懷孕」

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司

捐款慈濟被轟　楊蕙如：黑熊學院只賣防災包

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面