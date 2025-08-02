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愛上就不放手！12星座「最死心塌地」Top5

▲情侶,浪漫,擁抱,男女,戀愛。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有些星座特質是愛上了就不放手。（圖／取自免費圖庫）

文／阿谷老師

「專情」從來不是一件容易的事，在十二星座中，有些星座看似冷淡或慢熱，其實一旦愛上，就絕不輕易放手。這次就為各位揭曉12星座中最專情的前5名，看看到底是哪些星座，一旦愛了你，就把你放進了人生規劃裡，再也不想放手。

第一名｜金牛座
金牛愛得慢，但一旦認定就是一輩子。他們不是沒選擇，而是選定你之後，眼裡真的只剩你。感情像投資，一旦投進去就是死守到底，連帳號密碼都幫你記好。

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第二名｜天蠍座
天蠍的愛絕對深情款款，但他們不輕易給出信任。一旦交出真心，就會極度忠誠、極度黏人，甚至願意為你對抗全世界。只是你也別想跑，因為他們真的會查你定位。

第三名｜巨蟹座
巨蟹的專情根植在家庭感裡。他們談感情就是在找「可以過一輩子的人」，會照顧你、傾聽你，把你當成未來的家人。他們不會輕易放棄，也捨不得轉身離開。

第四名｜摩羯座
摩羯一開始超冷靜，像在選長期合約合夥人，但一旦確認心意，就會默默為你努力，撐起整段關係。他們不太說愛，但你需要的時候一定都在，穩得像座山。

第五名｜處女座
處女座不是浪漫型，但感情細水長流。他們會不斷修正自己、為你變好，只為讓這段關係更穩固。他們的專情藏在日常的碎碎念與不動聲色的付出裡。

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