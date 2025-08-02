連日豪雨狂炸！彰師大宿舍後方驚傳土石滑落　師生超害怕

▲彰師大宿舍後方今天下午傳出有土石滑落現象。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連日飽受豪大雨狂轟，芬園鄉一處三合院昨天上午才因邊坡土石滑落成大峽谷，緊急撤離居民，沒想到今(2日)下午，彰化師範大學進德校區也傳出學生宿舍後方發生土石滑落。消防局獲報後立刻派員到場勘查，所幸目前沒有立即危險，但已要求校方加強監測。

▲彰師大宿舍後方今天下午傳出有土石滑落現象，位於邊坡的調查站也引發關注。（圖／彰化縣政府提供）

今天下午3點22分，彰化縣消防局接獲彰師大警衛隊長通報，指出進德校區多處宿舍後方邊坡出現土石滑落現象，包括研究生宿舍、眷村宿舍及第6、7、8學生宿舍。由於連日大雨沖刷，山坡土石明顯鬆動，校方不敢大意，立刻聯繫相關單位協助評估。

消防人員到場後，會同警衛隊長實地勘查，初步確認滑落的土石量不大，且宿舍建築物未受直接影響，暫時沒有安全疑慮。不過為防範未然，消防局仍要求校方持續觀察邊坡狀況，並加強巡邏，確保學生安全。

▲位於邊坡的調查站也引發關注。（圖／彰化縣政府提供）

由於土石滑落地點鄰近邊坡上方的調查站，消防局也同步聯繫站內值班人員。經調查官回報，目前站內監視系統顯示邊坡狀況穩定，但會持續關注天氣變化，若發現異常將立即通報。

▲彰師大宿舍後方今天下午傳出有土石滑落現象，位於邊坡的調查站也引發關注。（圖／彰化縣政府提供）