國1南下206K聯結車撞分隔島「碎石噴飛對向」　3車閃不過連環撞

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號大村路段發生驚險車禍！一輛聯結車今天中午行經206.4K時，不明原因失控撞擊中央分隔島，猛烈撞擊導致分隔島石塊碎裂噴飛至對向車道，3輛轎車閃避不及發生連環撞，所幸無人受傷，詳細肇因待查，這起事故也讓用路人直呼「太可怕了！」。

▲國1南向大村路段發生聯結車撞中央分隔道，釀石塊噴飛對向3車連環撞。（圖／警方提供）

國道第三公路警察大隊初步調查，此起車禍發生在今天中午12時15分，國道1號南向206.4公里處。55歲洪姓駕駛開著聯結車行經該路段時，因不明原因突然失控撞上中央分隔島，整輛車打橫停車道上，猛烈撞擊導致分隔島石塊碎裂噴飛至對向車道。

▲國1南向大村路段發生聯結車撞中央分隔道，釀石塊噴飛對向3車連環撞。（圖／警方提供）

此時北上車道的王男、邱男及曾女3位駕駛見狀雖緊急閃避，但因反應不及發生連環追撞。現場一片狼藉，碎裂的石塊散落車道，3輛轎車都有不同程度損傷。

國道警方獲報後立即趕往現場處理。經查這起事故無人受傷，警方特別提醒用路人，近日天氣不穩定，雨天行車應注意保持距離、避免任意變換車道、開啟大燈提高能見度，遇打滑時勿急踩煞車，雨天行車風險高，駕駛人應提高警覺，隨時注意前方路況，以確保行車安全。