李建民卸任感性道別！新任黃富村堅定承諾　雲林縣警局迎新章

▲新任局長黃富村。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局於昨（1）日舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長張麗善親自蒞臨主持，內政部警政署警政委員李安淳監交，雲林縣多位民代及各界賢達出席與會，典禮隆重。

卸任局長李建民，中央警察大學59期畢業、犯罪防治研究所碩士，在職期間工作表現優異，守護雲林縣的治安環境及交通安全，積極推動智慧警政工作，深獲民眾及長官肯定，此次榮陞新北市政府警察局主任秘書。

新任局長黃富村，中央警察大學58期畢業、行政警察研究所碩士，曾任桃園市政府警察局大溪、楊梅、平鎮、桃園分局分局長、保安警察第二總隊主任秘書、副總隊長及內政部警政署秘書室主任等重要職務，職務歷練相當完整豐富，深獲各級長官的肯定。

縣長張麗善於典禮中除對李局長在職期間工作表現表示感激，也期盼新任黃局長能在既有堅實的基礎上，繼續領導全體警察同仁全力投身雲林縣治安維護、打擊犯罪、交通安全與智慧警政工作，讓「雲林上場，加速前進」，用「以人為本、以民為尊」的態度，共同為鄉親創造更便捷友善的生活，朝智慧城市、永續雲林邁進。

另外，內政部警政署警政委員李安淳也在致詞中表示，卸、新任局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富，更對於渠等能榮陞新職，表達誠摯的祝賀之意，並提醒各級幹部及同仁應繼續打擊詐欺犯罪、強力掃蕩黑幫、營造友善職場環境、守護同仁身心健康，及恪遵警察風紀，希望大家能將民眾的小事，視為警察之大事，服務民眾。

▲雲林縣警察局於昨日舉行卸、新任局長交接典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）