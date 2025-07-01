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彭振聲痛失愛妻！民眾黨正妹怒罵「Ｘ！這群殺人魔」：會下地獄

▲▼ 。（圖／翻攝自李佳玲FB）

▲民眾黨正妹黨員李佳玲。（圖／翻攝自李佳玲FB）

記者施怡妏／綜合報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今（1日）上午準備開庭時，接到太太死亡的噩耗電話，崩潰哭吼「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣」。對此，民眾黨正妹黨員李佳玲痛批「這群殺人魔！會下地獄的」，希望彭振聲可以撐下去。

民眾黨黨員李佳玲在臉書發文，「會下地獄的！操！這群殺人魔！彭副要挺住！」「實在太可惡！這群人真的不得好死！」文末還標記4詞語，「殺人、政治追殺、北檢、彭振聲」。

▲彭振聲抵達高雄後直接前往住處。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲彭振聲抵達高雄後直接前往住處。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，李佳玲在柯文哲當上台北市市長後，注意到柯文哲市府團隊運用大數據，及重效率的行政風格，自願擔任《柯粉俱樂部》高屏區版主，自稱高雄學姐及資深柯粉，並從志工活動中對政治產生興趣。

李佳玲2020年參選第10屆高雄市第5選區立法委員候選人，提出修訂保險法保障重大傷病者投保權利、精實管理政府財政紀律、課徵空屋稅及租金補貼、提升公立非營利幼兒園比例等政見，獲得2萬0336票、得票率8.62%，最終落選。

彭振聲今（1日）開庭前夕透過電話接到妻子驟逝的消息，當場崩潰大哭，「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」並請假搭高鐵前往高雄。彭振聲離開高鐵站後直接搭車返家，要看看妻子生前最後所在的地方，後續將前往殯儀館見愛妻最後一面，並處理後事。

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