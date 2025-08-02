心中山線形公園南段開幕　蔣萬安：目標推動連接台北車站

▲台北市長蔣萬安出席「心中山南段線形公園」開幕活動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

經過2年的改造，斥資1.3億改造的中山站南側線形公園南段終於完工，與北段串聯，打造都市綠色廊帶。台北市長蔣萬安說，心中山南北段完工後，這條城市綠廊不只是民眾通勤、散步的通道，更帶動周邊商圈及鄰里共榮發展，成為引以為傲的國際觀光新熱點，未來會推動線型公園再往南連接至台北車站。

台北捷運公司今天舉辦心中山南段線形公園開幕儀式，首次揭曉心中山南、北段串連後的都會廊帶。北捷特別與JR東日本集團日本艾妥列公司攜手舉辦「夏日亮點花樂Me」系列活動，即日起至17日打造日本主題美食及特色商品市集，並推出開幕紀念燈箱招牌立體造型悠遊卡。

北捷表示，心中山線形公園與周邊街區、小巷弄緊密交織，展現出台北豐富的多元面貌，看見這座城市最獨特的魅力—歷史與現代的交融、文化與創意的共生。從老屋咖啡館到文創小店，每個角落都蘊含著濃厚的在地溫度，是屬於這座城市最珍貴的記憶與未來。

心中山南段位於長安西路至南京西路間，自2023年2月開始分階段展開各出入口及公園整體改造工程，斥資約新台幣1.3億元，今年5月底中山站1號出口開放後全面完工。

台北市市長蔣萬安表示，心中山從北段開始到南段，未來連接到台北車站，今天正式完工開幕。他說，其實對心中山非常有感情，這邊剛好跨接中山跟大同區，中山跟大同區可以代表台北獨特魅力特色的地方，自己也住在這附近，幾乎每個禮拜都會來，3個寶貝小孩等於在這邊出身長大。

蔣萬安提到，赤峰街最早是打鐵街，現在有很多在地特色店家、選品店還有很多美食，這邊發展變成國內外很多觀光客指名造訪景點，更是全球最酷街區之一。

蔣萬安說，上任後跟捷運公司不斷討論修正，南段終於在7月份啟用，謝謝在地里長支持、商圈合作以及日本友人的協助，啟用之後不只有市集、特色攤商還有觀景平台，捷運公司也特別規劃20公尺長的行穿線，結合休憩、美感與社區共融的指標城市綠廊，不只是綠色廊道，更是城市不斷邁進的新軸線。

蔣萬安提到，未來很希望能持續連接到長安西路，甚至把空橋再往南一路延伸到台北車站，這是目標也是使命，市府團隊會努力達成。未來，這條城市綠廊不只是民眾通勤、散步的通道，更帶動周邊商圈及鄰里共榮發展，成為引以為傲的國際觀光新熱點。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）