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「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

今年暑假怎麼玩才最有趣？就讓台北捷運帶你一路嗨玩到爆！一走進北捷，彷彿踏入《鬼滅之刃》的無限城，炭治郎、彌豆子與各大「柱」潛伏在捷運各站，鬼滅迷快出發打卡完成任務，召集你的鬼殺隊戰友，一起燃燒暑假熱血魂！

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／ETtoday資料照）

▲鬼滅迷們快出發，炭治郎、彌豆子與各大「柱」潛伏在捷運各站。

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／ETtoday資料照）

中正紀念堂站變身《魷魚遊戲3》的限定遊戲場地，從閘門貼、壁貼、燈箱到地貼，主角群全員登場，英熙、哲秀也現身應戰！沉浸式佈局一路延伸至候車亭，成功引爆影迷打卡熱潮。

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼中正紀念堂站變身《魷魚遊戲3》的限定遊戲場地，沉浸式佈局一路延伸至候車亭。

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／ETtoday資料照）

科幻神作《全知讀者視角》更直接把板南線車廂打造成小說現場，從列車海報、角色手拉環到專屬到站廣播、跑馬燈，粉絲可與安孝燮、李敏鎬、JISOO共乘捷運，踏上一場身歷其境的冒險之旅。

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／ETtoday資料照）

▲▼科幻神作《全知讀者視角》把板南線車廂打造成小說現場，有機會跟安孝燮、李敏鎬、JISOO共乘捷運。

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／ETtoday資料照）

ARMY們注意！防彈少年團大哥JIN驚喜現身中山站，紅色電視牆高調播放他的神級顏值，近距離直擊致命眼神，粉絲瞬間全員淪陷！同站出沒的還有《壞蛋聯盟2》，更壞更可愛的犯罪團隊迎戰「惡女聯盟」，史上最鬧對決將在8/1爆笑開演，絕對不能錯過！

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／ETtoday資料照）

▲防彈少年團大哥JIN驚喜現身中山站，致命眼神讓粉絲瞬間淪陷。

想暑假chill一下？出國不轉機、不塞車，直接上船最爽快！「麗星郵輪探索星號」巨幅廣告登上忠孝復興站，主打暑期日本航程，包吃包玩，爸媽放鬆、小孩放電，全家一起海上放空超愜意！

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「麗星郵輪探索星號」巨幅廣告登上忠孝復興站，抓住通勤族目光。

市政府站2號出口被天王周杰倫帥氣包圍，想像周董一樣俐落有型？就靠飛利浦電鬍刀，刮出天王級魅力。女神郭雪芙現身忠孝新生，仙氣逼人，推薦妮維雅淡斑煥白系列，一瓶KO夏日肌膚煩惱，輕鬆美白說掰掰！

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲市政府站2號出口被天王周杰倫帥氣包圍，用飛利浦電鬍刀，刮出天王級魅力。

北車也降溫啦！《三國冰河時代》涼感登場，「大馬女神」林明禎熱情應援，邀你一起打造專屬的三國世界；市政府站電視牆則化身冒險起點，光之戰士帥氣現身，號召乘客共闖旅程！

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲《三國冰河時代》涼感登場台北車站，「大馬女神」林明禎熱情應援。

生活也要聰明升級！LG強勢攻佔市政府站月台層，AI智慧家電與廚房神裝聯手上陣，讓你搞定生活大小事超輕鬆；理財方面，富蘭克林投信推出三大投資方案，從新手到成長型一應俱全，讓你輕鬆邁向財務自由。

北捷與桃捷廣告雙線聯動，AirAsia直飛九州，超甜票價加上連續16年榮獲「世界最佳低成本航空」肯定，讓人忍不住想立刻衝一波日本！

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／ETtoday資料照）

▲▼亞洲航空在北捷與桃捷廣告雙線聯動，超甜票價讓人好想衝日本。

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／ETtoday資料照）

還沒完！大安森林公園出現超萌「菇菇營地」候車亭成為全新打卡熱點，大人小孩都被圈粉，好菇道可愛又實用，不論是露營或在家自煮，拆開就能輕鬆下鍋、快速上桌。

▲「暑」不完的熱潮！北捷創意加速衝一夏▼ 。（圖／ETtoday資料照）

▲大安森林公園出現超萌「菇菇營地」候車亭成為全新打卡熱點。

從捷運、公車亭到高鐵站，創意廣告全面出擊，乘客驚喜不斷！這個暑假，就讓台北捷運和交通場域一起開趴，帶你玩出最有感、最繽紛的夏日記憶！

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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