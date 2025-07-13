誰掉的？捷運車門卡住全車延誤2分鐘　竟是這個噴罐惹禍

▲捷運車門無法關閉，竟是酒精噴罐卡縫。（圖／台北捷運公司提供）



記者董美琪／綜合報導

北捷板南線一列從府中站開往亞東醫院站的列車，今（13）日上午約10時其中一扇車門突然無法順利關閉，導致列車短暫停滯約2分鐘。經維修人員到場檢查，發現原來是「隨身攜帶型酒精噴罐」卡在車門與車體間的縫隙，影響關門功能。噴罐取出後，經測試車門運作恢復正常。

▼攜帶型酒精噴罐讓捷運列車車門無法關閉。（圖／台北捷運）

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台北捷運公司提醒，列車車門設有安全防護機制，若無法正常關閉，將持續發出警示音與亮起指示燈，並自動停止發車，以確保乘客安全。

北捷統計，今年以來發生的車門異常事件中，有近七成肇因於「外來異物」卡住門縫，包括藍牙耳機、筆蓋、硬幣、雨傘頭、背包吊飾甚至免洗筷等日常小物，都是導致車門無法正常關閉的元兇。

北捷再次呼籲民眾妥善保管個人物品，上車後盡量往車廂內部移動，後背包改以手提方式攜帶，避免倚靠車門或讓物品靠近門縫。家長也應多加留意孩童行為，避免孩子碰觸車門或將手伸入門縫，以防發生意外。

北捷強調，每一次「卡門」，不僅影響列車運行，也可能耽誤乘客行程，甚至造成物品損壞，呼籲大家共同維護通勤順暢與行車安全。