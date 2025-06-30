▲北捷成追星新熱點！「五月天、NMIXX、楊紫」驚喜現身玩翻盛夏。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

台北捷運成為追星新熱點，許多國內外大咖明星驚喜現身，陪通勤族一起嗨翻整個夏天，台灣天團五月天即將登上台北大巨蛋，五迷們準備開啟朝聖模式，現在只要搭上板南線，就能在線上打Call，從手拉環、窗貼到地貼，整列車廂被團員們的超萌表情包全面攻佔，就連國父紀念館站也藏有驚喜彩蛋，五月天經典演唱會片段在站內大螢幕輪播，滿滿感動回憶，讓五迷還沒進場，心就已經跟著熱血沸騰。

▲▼板南線車廂，被台灣天團五月天的超萌表情包全面攻佔。

搭上板南線，還有機會在車廂遇見帥氣男神劉以豪，他推薦卸妝懶人救星「Bifesta卸妝棉」，大尺寸設計，一張就能卸掉全臉妝容，輕鬆搞定不費力。火熱K-POP女團NMIXX聯手DJB強勢登場，霸氣包下忠孝復興站巨幅廣告，各位恩瑟們請集合，不管是追直播、衝打卡、還是出國追星，用DJB分分鐘不卡關，行動應援零延遲。

▲▼K-POP女團NMIXX聯手DJB強勢登場，霸氣包下忠孝復興站巨幅廣告。

忠孝復興站電影牆雙大片同場飆戲，布萊德彼特主演的《F1電影》狂飆來襲，以時速300公里征服賽道，挑戰地表最速傳說，現正好評熱映中；而新任「超人」大衛科倫斯韋，換上經典紅藍戰袍，與怪獸展開激烈空中大戰。

▲▼忠孝復興站電影牆，《F1》、《超人》雙大片同場飆戲。

甜美女神郭雪芙也現身忠孝復興站，推薦妮維雅肽安密多630淡斑精華系列，主打精準淡斑，7天就能亮出聚光肌，讓肌膚自帶仙氣、怎麼拍都發光。陸劇女神楊紫在市政府站3號出口，帶你走進南法夏日的夢幻世界，用鮮豔寶石點亮夏季明豔穿搭，國民男神許光漢帥氣現身中山站，想跟許光漢一樣，亮出無懼陽光的自信美，選擇ALLIE就對了。

▲▼甜美女神郭雪芙、陸劇女神楊紫，分別現身在忠孝復興站與市政府站。

板南線變身Uniqlo清涼特快車，一走進來就感覺涼意直衝全身，夏天最怕汗臭尷尬，AIRism神救援來了！透氣不悶、吸汗不黏，還能抗異味，讓你在人群中也能清爽自信不崩潰，夏日不想曬黑，防曬工作一定要做到位，雅漾全新「抗藍光極速防曬」重磅登場忠孝復興站，質地清爽，又能抗曬、抗藍光，打造今夏最強防護力。

▲日本國民姊夫AKIRA在忠孝新生站，暖心推薦YAMADA山田變頻空調。

夏天電費飆上「電價」高峰，日本國民姊夫AKIRA在忠孝新生站，暖心推薦YAMADA山田變頻空調，兼具日系美學與節能科技，耐用又省電。夏日酷熱來襲，喝午後紅茶的檸檬紅茶，酸甜滋味瞬間涼透全身，一口沁涼，喚醒午後美好，這個夏天就靠它續命。

▲來到忠孝新生站出口，就被超Q的哆啦A夢包圍，童年回憶瞬間湧現。

來到忠孝新生站出口，就被超Q的哆啦A夢包圍，童年回憶瞬間湧現，集結100尊立體哆啦A夢，把漫畫世界搬進現實，6/28起打開任意門直達華山，來一趟回憶之旅。搭上忠孝復興超長手扶梯，驚喜發現麥當勞App「手機點餐」全面上線，想吃麥當勞，不用等到下車再排隊，通勤路上先點好，到站直接取餐，快速又方便。

▲▼麥當勞App「手機點餐」全面上線，想吃麥當勞，不用等到下車再排隊。

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