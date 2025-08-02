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機場搶位！人夫想坐老婆隔壁　「賞巴掌逼讓座」誇張一幕曝光

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞首都波哥大的國際機場發生肢體衝突，一名男子只因為想坐在妻子身邊，當場動手掌摑拒絕起身讓座的女子。這一幕引發現場眾人關注，就連他的妻子也看不下去，公開譴責丈夫。

紐約郵報、每日郵報等報導，事發地點就在埃爾多拉多國際機場第9號登機門，7月27日晚間，男子桑塔克魯茲（Héctor Santacruz）發現妻子身旁的座位被女律師塞古拉（Claudia Segura）占用，他開口要求塞古拉讓位，但遭到拒絕，雙方爆發口角。當時桑塔克魯茲還脫口，「給我起來，不然我就會把妳弄起來」。

據信當時塞古拉準備用筆電辦公，其他座位都有人，發現有空位就直接坐下，且當時椅子上並沒有擺放任何行李或衣物。儘管桑塔克魯茲妻子告知座位其實有人使用，但塞古拉正在接聽工作通話，並未起身。

憤怒的桑塔克魯茲隨後要求旁人錄影，接著打掉塞古拉手機，賞她一巴掌。塞古拉事後描述，「他打掉我的手機，重擊我的臉和頭部，力道之大，把我的耳環打飛了」。

這一幕讓現場目擊者感到震驚，多名男子見狀立刻上前保護塞古拉，並把桑塔克魯茲推開，場面一度混亂。機場保全人員趕到現場之後，把桑塔克魯茲上手銬帶走，塞古拉則被送往當地醫療機構接受治療。

針對這起事件，桑塔克魯茲妻子凱倫（Karen）透過社群媒體Instagram發布道歉影片，並稱「影片中毆打女性的人是我丈夫，你不知道當我開口講出這些話有多麼難受，身為女性、身為母親，這讓我非常痛心」。桑塔克魯茲是否面臨任何指控仍未知。

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