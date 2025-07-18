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旅客、轉機、貨運齊飛！桃機拚出國門新高度　第三航廈蓄勢待發

旅客、轉機、貨運齊飛！桃機拚出國門新高度 第三航廈蓄勢待發（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場三高齊漲，成為亞洲轉運熱點與高科技供應鏈核心，第三航廈將帶動整體量能與服務升級。（圖／桃園機場公司提供）

記者錢雅慧／綜合報導

桃園國際機場人潮回來了！隨著疫後旅運回溫、貨運持續飆升，桃機正朝「亞洲轉運中心」邁進。第三航廈作為國門擴建的關鍵核心，現正加緊趕工中，當中的北登機廊預計年底搶先啟用、2027年整體完工。

資深財經媒體人謝金河最新節目專訪桃機董事長楊偉甫指出，透過第三航廈與第三跑道等重大建設同步推進，國門升級藍圖已逐步成形。

三高成績單出爐！旅運回溫、轉機創高、貨運穩增
2025年桃園機場表現搶眼，前5月旅客量已破1957萬人次、全年預估可挑戰4900萬，幾乎重返疫情前高峰。其中轉機人次創新高，達287萬，占比14.7%，主力為北美、東南亞航線。

桃機貨運量則持續穩居全球前10、亞太第5，2024年全年處理達227萬噸，其中5成為半導體、醫材等高科技貨物。隨著台灣成為全球高科技製造與出口重鎮，半導體、醫材等高值貨物的空運需求持續攀升，桃園機場已成為國際供應鏈中不可或缺的關鍵節點。

北登機廊廳年底登場 第三航廈主體2027完工
「第三航廈是國門的新面貌！」楊偉甫表示，第三航廈總預算高達1283億元，是台灣歷來最大單一公共工程，由韓國三星物產與台灣榮工工程聯手承建，北登機廊預計今年底啟用，主體工程則朝2027年完工邁進。

設計上，三航廈採雙曲波浪造型屋頂，融入台灣山脈意象，並打造700公尺通透式大廳，搭配大面積玻璃帷幕與自然採光，創造開放舒適的候機空間。針對轉機需求，也導入「一站式安檢」機制，讓來自北美的轉機旅客無需重複安檢，有效節省通關時間。

旅客、轉機、貨運齊飛！桃機拚出國門新高度 第三航廈蓄勢待發（圖／桃園機場公司提供）

▲▼第三航廈北登機廊廳預計今年底啟用，設計採大面積玻璃帷幕與自然採光，通透空間讓候機體驗全面升級。（圖／翻攝自謝金河臉書）

旅客、轉機、貨運齊飛！桃機拚出國門新高度 第三航廈蓄勢待發（圖／桃園機場公司提供）

升級硬體也升級服務　打造新世代轉機體驗
桃園機場強調，第三航廈不只升級硬體，更從旅客角度重新定義轉機體驗，除了導入AR導航、人臉辨識通關系統、親子遊戲區、米其林級餐飲區，還提供24小時熱食與免費淋浴間服務，照顧轉機旅客需求。

「我們要讓旅客一進機場就愛上台灣，這不只是中繼站，是旅程的一部分。」楊偉甫強調，未來還將結合觀光署推出「過境小旅行」，安排外國旅客到西門町、中正紀念堂等景點踩點，創造旅遊停留經濟。

第三跑道與航空城發展雙引擎　擴充運能搶攻空運經濟
除了航廈升級，第三跑道也同步推進，桃園機場表示，第三航廈工程總經費約347億元，預計2033年完工。完工後起降容量將提升至每小時80至90架次，滿足未來極端氣候與轉運高峰需求。

此外，桃園航空城開發已吸引輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等科技大廠進駐，與桃機共同打造全新自貿園區與加值貨運平台，未來年創貿易值上看3兆元、創造600個新就業機會。

旅客、轉機、貨運齊飛！桃機拚出國門新高度 第三航廈蓄勢待發（圖／桃園機場公司提供）

▲第三跑道工程同步推進中，預計2033年完工，將大幅提升航機起降容量與調度效率。（圖／桃園機場公司提供）

航廈功能再分工　三座航廈發揮整體綜效
桃機表示，第三航廈完工後將以北美—東南亞轉機航線為主力，強化轉運優勢；第二航廈則與其連通，協助支援國際航班調度；第一航廈則將聚焦中短程與商務路線，逐步完成三航廈功能分工與空間整合。

未來三航廈年旅客處理能力將達4,500萬人次，加上三跑道助攻，將使桃園機場具備與亞洲其他轉運機場抗衡的實力。

旅客、轉機、貨運齊飛！桃機拚出國門新高度 第三航廈蓄勢待發（圖／桃園機場公司提供）

▲▼第三航廈外觀設計融合台灣山脈意象，波浪型屋頂兼具排水機能與建築美學，成為台灣新國門的象徵。（圖／桃園機場公司提供）

旅客、轉機、貨運齊飛！桃機拚出國門新高度 第三航廈蓄勢待發（圖／桃園機場公司提供）

桃機：從硬體建設到旅客服務　邁向小而強、溫度夠的國門標竿
桃園機場董事長楊偉甫表示，第三航廈與第三跑道不只是容量升級，更是「服務品質、產業動能與智慧管理」三位一體的全面進化。透過一站式服務、自動化系統與在地文化設計，桃園機場將朝「小而強、溫度夠」的新國門標竿邁進，強化台灣作為亞太樞紐的競爭優勢。

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