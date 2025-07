手提行李太大被禁登機　女跪地拍門哭求畫面曝光

▲女子因為手提行李過大被禁止登機,哭著下跪懇求放行。(圖/翻攝自臉書)

記者詹雅婷/綜合報導

保加利亞首都的索菲亞機場(Sofia Airport)24日出現令人震驚的一幕,女子因為手提行李尺寸過大被阻止登機,當場哭著下跪拍門,懇求保全人員讓她登機,情緒激動。這一幕讓現場等待搭乘巴士去搭機的乘客感到震驚不已。

每日郵報報導,這名女子24日準備搭乘瑞安航空班機從首都索菲亞飛往奧地利維也納,依據目擊者斯特凡諾夫(Nikolay Stefanov)的說法,航空公司起初曾建議女子支付額外的行李費用,但她認為行李大小符合規定,所以拒絕付費。

斯特凡諾夫指出,當時女子懇求其他乘客不要離開,「但我們被威脅,若大家都不去搭接駁巴士,航班就會直接取消,搭機的人全都嚇到,紛紛離開」。此外,另一名在女子身後排隊的乘客雖然沒有問題,但也從這架航班名單中剔除。

Woman breaks down in tears and pleads after being stopped bordering @Ryanair flight in Bulgaria because her hand luggage ‘didn’t fit’ pic.twitter.com/9YM3ja1wXt