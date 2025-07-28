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手提行李太大被禁登機　女跪地拍門哭求畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲女子因為手提行李過大被禁止登機，哭著下跪懇求放行。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

保加利亞首都的索菲亞機場（Sofia Airport）24日出現令人震驚的一幕，女子因為手提行李尺寸過大被阻止登機，當場哭著下跪拍門，懇求保全人員讓她登機，情緒激動。這一幕讓現場等待搭乘巴士去搭機的乘客感到震驚不已。

每日郵報報導，這名女子24日準備搭乘瑞安航空班機從首都索菲亞飛往奧地利維也納，依據目擊者斯特凡諾夫（Nikolay Stefanov）的說法，航空公司起初曾建議女子支付額外的行李費用，但她認為行李大小符合規定，所以拒絕付費。

斯特凡諾夫指出，當時女子懇求其他乘客不要離開，「但我們被威脅，若大家都不去搭接駁巴士，航班就會直接取消，搭機的人全都嚇到，紛紛離開」。此外，另一名在女子身後排隊的乘客雖然沒有問題，但也從這架航班名單中剔除。

事發後，保加利亞副總理卡拉喬夫（Grozdan Karadjov）下令查閱機場監視器畫面，認定相關工作人員的行徑令人憤慨，主要涉案的地勤業者已被處以最高額罰款，並受口頭警告，若未來類似事件再度重演，可能面臨吊照處分。

不過業者Goldair Handling Bulgaria認為，員工行為專業，並未與乘客發生任何身體接觸，有關乘客行李的所有規定，包括尺寸及費用均由航空公司單方面、完全並獨自決定，這也適用於手提行李，員工遵守機場營運商以及航空公司的規定與程序，標明行李尺寸並檢查行李是否符合規定。

依據瑞安航空手提行李相關規定，乘客可免費攜帶一件小型個人行李，但尺寸不超過40公分x20公分x25公分，且能放入前排座位下方。

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