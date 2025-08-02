近年最大選舉舞弊！黃呂錦茹「死亡連署案」千萬交保　綠籲朱立倫道歉

▲黃呂錦茹完成交保手續，離開北院。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

近年最大選舉舞弊案，國民黨發動以罷制罷、罷免民進黨立委，第一階段、第二階段共累積上萬份偽造連署書、其中更有多份「死亡連署」，儘管藍營痛批司法不公，全國共上百名被告都已認罪，其中最指標性的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨當庭認罪，並不爭執事實，震撼法庭。對此，綠委王定宇1日批評，國民黨集體違法作弊造假，黨主席朱立倫就算不是共犯，難道不用「認錯，道歉」嗎？律師陳君瑋則認為，雖然黃呂錦茹犯罪，但她是為了國民黨，朱立倫、賴苡任欠他一個公道。

國民黨以罷制罷全台累積數以萬計偽造連署，以北市為例，綠委吳沛憶的罷免案中，一階2,637份連署有2,537份是偽造的，偽造率高達96.2%；綠委吳思瑤的罷免案也好不到哪裡去，2,674份名冊中有2,674份是假的，偽造率達94.18%。

黃呂錦茹今年（2025年）2月初，指示黨部總幹事姚富文、書記長初文卿等部屬，用黨員名冊偽造簽名，取代街頭連署名單，直接造假罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的提議人名冊，其中包含已故黨員、出現「幽靈連署」，涉犯《刑法》偽造文書與《個人資料保護法》非法利用個資等罪嫌。

被告之一賴苡任是唯一不認罪者，他出庭時稱，當時認識市黨部人員不到20天，不清楚市黨部運作模式，更沒想到市黨部抄寫黨員名冊製作罷免提議人名冊，若他知道，一定會反對，2月6日他在市黨部蒐集輿情，姚富文拜託他說明中選會書寫規定，他僅靠近1位不認識的志工，說一句「『段』跟『樓』不能寫阿拉伯數字」，就繼續忙自己的。

王定宇批評，中國國民黨偽造文書死亡連署，人證、物證、參與犯罪的志工和黨工證詞，都顯示是國民黨集體犯罪，國民黨台南市黨部黨工被告都認罪、宜蘭縣黨部黨工被告認罪、台北市黨部主委黃呂錦茹全盤認罪！國民黨集體違法作弊造假，黨主席朱立倫就算不是共犯，難道不用「認錯，道歉」嗎？還是要繼續黑白顛倒鬼扯政治迫害？

對於黃呂錦茹最終千萬交保，律師陳君瑋則認為，早一點認罪就可以出來了，偽造文書說重不重，説輕不輕，他周圍所有人都認罪了，實在沒必要撐這麼久。換個角度看，雖然黃呂錦茹犯罪，但他是為了國民黨，朱立倫、賴苡任欠他一個公道。