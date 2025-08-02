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王世堅反罷免遭黨內圍剿　高嘉瑜盼互相理解、包容態度從黨內出發

▲▼陳時中、張茂楠陪同高嘉瑜掃街。（圖／記者陳家豪攝）

▲前民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者陳家豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免失敗，民進黨立委王世堅喊話總統、黨主席賴清德去拜託罷團將823罷免案撤回，還準備包衛生紙要送給黨團總召柯建銘，要他「自己去擦屁股」，但言行遭黨內砲轟。對此，前民進黨立委高嘉瑜今（2日）表示，王一直非常有智慧，相信黨主席下令後未來還是會全黨團結。不過，高嘉瑜也期盼，多元、理性、互相理解跟包容的態度能從民進黨內出發，和社會對話。

726大罷免失敗，罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖罷秀」今（2日）上午舉辦謝票車掃，前民進黨立委高嘉瑜接受媒體聯訪時被問到同黨立委王世堅反罷免被黨內砲轟一事。

高嘉瑜認為，「王世堅一直都是非常有智慧的人」，王世堅的話在民進黨內也代表不同的聲音。現在黨主席已經下令，相信未來還是會全黨團結。不過她也提到，民進黨是大鳴大放政黨，有多元不同聲音，希望多元、理性、互相理解跟包容的態度能從民進黨內出發，和社會對話，這個應該是現在大家最期待的。

媒體也問到，接下來823罷免會到哪區支援？高嘉瑜說，主席也下令，無論是救災或者是協助接下來823活動，只要有需要協助的地方，民進黨所有黨公職當然會全力以赴。她也希望這些努力為台灣站出來的人不孤單，「我們也會陪著他們走完最後一哩路」。

至於個人下一階段規劃？高嘉瑜指出，現階段還有很多事要做，先把現階段的事做好，尤其現在中南部還有很多災情，豪雨狀況還沒解除，大家現在最擔心的是，如何協助中南部民眾趕快恢復家園，這也是現在全黨最關心的事情。

▼港湖罷秀謝票車掃，前民進黨立委高嘉瑜也出席。（圖／翻攝臉書「港湖罷秀」）

▲▼港湖罷秀謝票車掃，前民進黨立委高嘉瑜也出席。（圖／翻攝臉書「港湖罷秀」）

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