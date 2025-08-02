台中婦讓4歲兒餐廳當眾尿尿「整杯放桌上」　店家PO網公審超慘

▲餐廳蔡姓女店長將顧客的4歲兒當眾尿尿監視器畫面PO網，法院依散布、拍攝兒童性影像罪判刑6月，緩刑3年。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名媽媽帶4歲兒子到餐廳用餐，因店內沒有廁所，媽媽拿出自備的免洗杯讓兒子尿尿，並把整杯尿直接放在餐桌上後離去；蔡姓女店長得知後氣憤地將監視器畫面PO網。該名媽媽發現後報警提告，台中地院審結，將蔡女依散布、拍攝兒童性影像罪判刑6月，緩刑3年，全案還可上訴。

檢方調查，去年9月媽媽與1名林姓友人帶4歲兒到蔡女餐廳用餐，過程中兒子想要上廁所，但餐廳內未設置廁所，媽媽當眾以自備的免洗杯承接兒子尿液，並將裝有尿液的杯子留置於餐廳桌上。

事後蔡女經由店員告知此事，調閱監視器得知上情，心生不滿，將相關監視器畫面截圖PO網，婦人經友人告知兒子當眾如廁的畫面在網路流傳，立即報警處理。檢警另外查出，與媽媽一同用餐的林姓友人，也用手機拍下孩子尿尿的畫面，因此一併送辦。

檢方偵訊時，蔡女坦承將影片PO上網，但否認犯行，辯護人則稱蔡女有將男童的臉部打馬賽克，因蔡是餐廳經營者，看到消費者尿尿行為及杯子放桌上會有情緒，主觀上沒有犯意。至於林姓友人，則辯稱因男童前一天尿在他車上，他不開心，才錄影跟該名媽媽說，但拍完就將影像刪除。

法官審酌，蔡、林在審訊時均坦承犯行，與家長達成和解並履行賠償，雖所涉犯是兒童及少年性剝削防制條例、刑期1年以上7年以下重罪，不過相較於變態或荒誕方式肇致危害情節不同，主觀惡性仍屬輕重有別，考量一切情狀，認符合刑法第59條情堪憫，酌減其刑，將蔡、林都判刑6月，緩刑3年。