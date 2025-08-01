「台灣自治政府」臨時總統收押　偽造軍事法庭傳票...民眾嚇壞

▲自稱台灣自治政府臨時總統的蔡男涉嫌偽造假傳票，昨日遭檢方拘提，收押禁見。（圖／翻攝台灣自治政府官網）



記者許權毅／台中報導

男子蔡吉源自稱是「台灣自治政府」的臨時總統兼總理，先前因為誆騙民眾擔任公民可享繳稅減半，被檢方起訴，近日，檢方又查出他還寄送偽造的軍事法庭傳票給民眾，將他拘提到案，並向法院聲押禁見裁准。

蔡男自任是「台灣自治政府」總理、臨時總統，林男、姚男、黃男以及游女是旗下幹部，在彰化縣二水鄉設置辦公室，對外宣稱能幫忙處理土地訴訟事件，每件只要4千元，並在辦公室白板內寫明收費標準，結果真的有民眾上當。

蔡男謊稱成為「台灣自治政府」公民，可以享有稅金減半優惠，一名謝男信以為真，結果發現還是要繳稅給中華民國政府，才知被騙。台中地檢署5月偵結，認為蔡男等人涉嫌違反律師法、詐欺等罪嫌，依法起訴。

檢警持續蒐證後，昨天再度持搜索票前往「台灣自治政府」搜索，並拘提蔡男到案說明，認定蔡男涉犯行使偽造公文書罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串之虞，聲押禁見獲准。

檢方強調，蔡擅自假冒政府機關公文格式，偽造軍事法庭傳票寄送予民眾，混淆視聽，造成被害人恐慌並足生損害於民眾對於司法權之信賴，為維護國家司法制度，保障社會秩序及公眾利益，將依法追訴嚴辦。