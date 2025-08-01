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台中妹突看到「七爺八爺」嚇到魂飛掉　慘遭刺青男性侵

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲受害女事後求償126萬元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾羿翔／綜合報導

台中一名信奉基督教的女子小芯（化名）因信仰關係前往一名童姓男網友住處，希望拜訪其母親分享宗教理念，未料卻遭對方性侵。案件經法院一、二、三審審理後，最終依強制性交罪判處童男3年10月有期徒刑，全案於今年1月確定入獄。台中地方法院近日判決童男須賠償小芯精神損害與醫療費用共計57萬餘元。

判決指出，2023年春季，童男透過TikTok認識小芯後，以其母親是基督徒為由邀約見面。小芯於4月11日晚間開車前往童男位於臺中的住處，途中因迷路遲到，抵達時身體疲憊。童男見狀請她到房間休息，卻趁機強吻、撫摸並最終性侵得逞。童男供稱雙方為合意性交，還表示小芯事後洗澡、與其母親閒談十餘分鐘。

但法院認為，小芯從頭到尾明確表達拒絕，並指控童男在脫衣過程中露出身上多處刺青，包括七爺、八爺、日本武士、小龍等圖案，讓她驚恐不安，懷疑對方有黑道背景，因此不敢反抗，只求儘早脫身。案發後她即向友人哭訴，並於隔日就醫，被診斷出有「驚嚇反應」及憂鬱症復發情形，後續亦出現創傷後壓力症候群（PTSD）症狀。

法官當庭勘驗童男刺青位置與圖案，與小芯所述吻合，並佐以通訊紀錄、友人證詞、醫療文件等補強證據，認定小芯所言可信，駁回童男所謂合意性交的說法，判處其3年10月徒刑定讞。

另在民事部分，小芯原求償醫療費、精神慰撫金與因病無法工作損失共計126萬元，法院審酌後認為精神傷害事證明確，最終判童男應賠償57萬餘元，仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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