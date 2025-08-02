違法棄置廢棄物潛逃　惡劣地主慘吞數百萬清理費

▲▼花蓮近年來常有不肖業者以假承租土地，非法堆置廢木材、裝潢廢棄物後潛逃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來常有不肖業者以假承租之名，實則非法堆置廢木材、裝潢廢棄物於土地或空地後潛逃，導致所有權人遭受法律連帶責任，最終由地主自行承擔龐大的清除處理責任，其中不乏產生高達數百萬元的清理費用及相關法律責任，代價相當沉重。花蓮縣政府呼籲，各位鄉親於承租土地或進行相關租賃行為時，土地所有人、使用人或管理人應善盡管理責任，避免遭受牽連成為幫兇。

縣長徐榛蔚表示，縣民於出租土地、倉庫或廠房時，應提高警覺並落實管理措施，以防止不法行為發生。出租前應審慎篩選承租對象，確認其背景及租賃用途的合法性，同時應訂立詳盡租賃契約，明確規範土地使用範圍及環境維護責任。此外，可建議設置圍籬、監視設備並保留巡查紀錄，以強化場地安全管理；也應妥善保存租賃往來資料，作為未來必要時的調查依據。縣府將持續與民眾共同守護社會安全，共同守護花蓮的純淨山海好環境。

▲環保局呼籲，民眾發現可疑車輛或人員進出空地，或有非法棄置行為，向環保機關舉報。

花蓮縣環境保護局強調，若土地遭非法棄置廢棄物且行為人無法追責時，土地所有人仍需負起相關清除處理責任，且依據《廢棄物清理法》46條規定，土地非法棄置廢棄物，可處一年以上至五年以下有期徒刑，並得併最高1,500萬元罰金。切勿因短期利益掉入不法業者陷阱，賠上巨額損失與法律風險。

環保局呼籲，若民眾發現可疑車輛或人員進出空地，或有非法棄置行為，儘可能記錄車牌與現場狀況，也可撥打0800-066666專線，向環保機關舉報，共同維護純淨好家園。