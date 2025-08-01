迷信鬼神不信馬列還斂財！　陸官員烏紗帽掰掰

▲大陸黑龍江一名官員涉貪還迷信鬼神，被摘烏紗帽。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸黑龍江省紀委監委近日通報，原黑龍江省委統戰部副部長徐學陽因嚴重違紀違法被立案調查並開除黨籍。調查發現，徐學陽政治立場嚴重偏離，私自閱讀含有政治有害內容的出版物，否定馬列主義、信奉鬼神迷信，並在任職期間大肆斂財，最終淪為黨內「兩面人」。

根據「清廉龍江」昨天7月31日發布的消息，經黑龍江省委批准，黑龍江省紀委監委對省委統戰部原副部長徐學陽的違紀違法行為進行了立案審查調查。調查指出，徐學陽理想信念崩塌，政治態度搖擺，長期在思想和行為上背離黨的宗旨，嚴重違反黨紀國法。

通報直指，徐學陽私自攜帶並閱覽具有政治性有害內容的書籍入境，對黨不忠誠、不老實，並採取各種手段對抗組織審查。在世界觀、人生觀、價值觀上完全偏離馬克思主義，迷信風水、求神問卜，不信馬列信鬼神，喪失了作為黨員幹部的基本政治立場。

除了思想異化，徐學陽還在生活作風和經濟往來中問題叢生。他無視中央八項規定精神，長期接受私營企業主提供的交通與出行服務，違規參加宴請；不如實報告個人事項，並在幹部選拔任用、工程承攬、農機銷售等方面為他人謀取私利，收受巨額財物。通報指，他還大肆收受禮品禮金，由他人支付本應由本人承擔的費用，將公權力異化為私利工具，肆無忌憚進行權錢交易。

紀委指出，徐學陽的行為嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。更惡劣的是，在黨的十八大以來尤其是十九大、二十大之後，他仍不知收斂、不知敬畏，違紀違法問題屢禁不止，性質惡劣、影響極壞，必須嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等相關規定，經省紀委常委會研究並報省委批准，決定對徐學陽予以開除黨籍處分，按規定取消其享受的有關待遇，收繳其違紀違法所得；並將其涉嫌犯罪問題連同涉案財物一併移送檢察機關依法審查起訴。

公開資料顯示，徐學陽1963年11月生，黑龍江林甸人，曾任大慶市紀委副書記、肇源縣委書記、黑龍江省農墾總局副局長、北大荒農墾集團總經理等職。2020年6月起任黑龍江省委統戰部副部長，直至落馬。